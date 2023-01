Rafael Santos Borré se reportó con un gol en partido de fogueo de Eintracht Frankfurt contra Leipzig

Eintracht Frankfurt , escuadra en la que milita el delantero barranquillero Rafael Santos Borré , continúa con su preparación en tierras de Emiratos Árabes Unidos. Este sábado 7 de enero de 2023, el equipo del artillero de nuestro país disputó un juego prepatario frente al

Leipzig, equipo al que se impuso 4-2 y uno de los goles fue anotado por el 'Comandante del gol'.

El futbolista de la 'Arenosa' inició el partido de preparación como alternativa en el banco de suplentes del Eintracht Frankfurt, no obstante, para la etapa complementaria Borre Maury recibió el llamado de su entrenador Oliver Glasner.

El tanto del futbolista de la Selección Colombia significó el empate 2-2 parcial, a los 70 minutos. Antes habían convertido Jesper Lindström para el 1-0 del club de Borré, posteriormente, el portugués André Silva convirtió el 1-1 para

Leipzig; y a su vez, el mismo lusitano, al 45, había adelantado parcialmente a su escuadra, anotando el 1-2.

Los otros dos goles del Eintracht Frankfurt fueron obra Kolo Muani, artillero francés que con sus buenas actuaciones, se ha quedado con el puesto de titular en la escuadra de Rafael Santos Borré, precisamente en lugar del 'currambero'.

Así describió en sus redes sociales el Eintracht Frankfurt, el compromiso de fogueo:

¡Los detalles de lo que fue el amistoso ante @RBLeipzig_EN! ⚽️



🦅 Victoria de las Águilas por 4-2 en Abu Dhabi



1-0 | Jesper Lindström (7')

1-1 | André Silva (35')

1-2 | André Silva (45')

2-2 | Rafael Borré (70')

3-2 | Randal Kolo Muani (72')

4-2 | Randal Kolo Muani (84')#SGE pic.twitter.com/04t2T4sszG — Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) January 7, 2023

Y de esta forma describió el tanto de Rafael Santos Borré:

El Comandante del gol y una nueva anotación con la camiseta del Eintracht 🫡🇨🇴#SGE @RafaelBorre_ pic.twitter.com/g6DvBxXp6Z — Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) January 7, 2023

Mientras Borré está concentrado con su equipo, en la prensa internacional su nombre no para de ser relacionado con Tigres, de México, y River Plate, de Argentina. Con el conjunto de Núñez, el delantero colombiano tuvo un ciclo existoso, se fue como goleador, ganó varios trofeos, incluido una Copa Libertadores de América.

Por su parte, la escuadra mexicana habría puesto una oferta sobre la mesa para hacerse con los servicios del artillero de nuestro país, no obstante, esta habría sido rechazada por el Eintracht Frankfurt. Desde su club dicen que quieren mantenerlo.

¿Qué es lo que dicen Eintracht Frankfurt?

"No queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no regalarlo. Sus representantes también lo saben", expresó Markus Krösche, director deportivo del club, en una entrevista con el tabloide alemán 'Frankfurter Rundschau'.