Rafael Santos Borré sigue luchando para ser titular: "Estoy listo para cuando el equipo me necesite"

Este martes, el colombiano Rafael Santos Borré se volvió a reportar con las mieles del gol, luego marcar el segundo tanto en la victoria 4-2 del Eintracht Frankfurt sobre el Darmsdat por la DFB Pokal, de Alemania. Tras su buena presentación con las 'águilas', el delantero habló para los canales del club sobre su desempeño en este juego y la continuidad que anhela tener en el equipo.

La presente temporada no ha sido la mejor para Rafael Santos Borré, quien poco a poco ha sido relegado al banquillo de suplente del conjunto de Frankfurt. En la Bundesliga, ha sido poca su participación, ya que si bien registra acción en 18 encuentros, apenas fue titular en cuatro de ellos, en los cuales se la ha rebuscado y ha marcado dos tantos.

Por eso, la Copa, conocida como DFB Pokal, ha sido el torneo a la orden del día para sumar los minutos que no tiene en la liga. Luego del tanto marcado contra el Darmsdat, Borré se refirió al juego en los medios digitales del club: "Fue un partido difícil y complicado, ellos proponían muchas batallas en todo el campo en el uno contra uno y el balón largo que nos afectó un poco a nosotros, pero el equipo supo estar tranquilo, en especial cuando íbamos perdiendo 2 a 1 y después pudimos acomodarnos, empatarnos y darlo vuelta".

El barranquillero también aprovechó y se refirió sobre como se siente tras volver a anotar y los pocos minutos que le dan: "Contento y feliz por que la pretemporada la venia haciendo bien, entrenando de buena forma. Sé que en los momentos que el equipo me necesite, tengo que estar presente y ser una buena alternativa para el grupo. Ha sido difícil no estar en el once titular, pero estos partidos me sirven para ganar confianza y ritmo, a los que no jugamos en este semestre tan seguido", expresó.

Publicidad

Más allá del trabajo del equipo, habló sobre su rendimiento y el esfuerzo que viene haciendo con el equipo: "El gol en lo personal me da mucha confianza para lo que viene, para el trabajo que vengo haciendo. Vengo trabajando para ayudar donde me toque. Obviamente es difícil porque los demás están muy bien, a los que les toca estar en Bundesliga y Champions League", complementó.

Por último, dejó en claro que no ha tiempo para celebrar y ya está pensando en el próximo reto de las águilas': "Estoy listo para el juego contra Colonia, nosotros a jugar a lo nuestro contra cualquier rival porque nos viene dando el resultado".