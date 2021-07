Rafael Santos Borré: “Tenía la meta de estar cerca a los colombianos que estuvieron en River”

Rafael Santos Borré dejó huella en River Plate y eso lo pone orgulloso, luego de confirmarse su salida hacia el Eintracht Frankfurt.

El delantero colombiano dio una entrevista a ‘cómo te va’ y se refirió a su relación con Marcelo Gallardo, a quien considera “como un padre”:

"Es un entrenador con el que tengo mucha confianza y le puedo contar todas las cosas que me pasan sin dudar y sin pensarlo dos veces yo é que siempre voy a encontrar sinceridad y verdad de él. Cada vez que me aparecía una oferta y hablaba con él fuimos muy sinceros, porque me dio siempre su punto de vista y se lo agradezco mucho. Fue como un amigo y un padre para mí”, afirmó.

Además, Santos Borré mencionó que le gustó la contratación de Braian Romero por parte de River Plate, un jugador con sus características.

“Que hoy en día haya una marca registrada mía es algo lindo, que busquen jugadores parecidos a mí me llena de orgullo y demuestra el trabajo que se hizo dentro del club. Fue importante para mí dejar esa marca en River y ser el goleador. Cuando empecé a hacer goles tenía la meta de estar cerca de los colombianos que estuvieron en el club y de un momento a otro me vi arriba”, aseveró.

Por último, el goleador dijo que la enseñanza más grande que se lleva del club ‘millonario’ “es que el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio siempre tienen su premio, porque fueron momentos duros y difíciles cuando llegué y con el tiempo me fui consolidando”.