Rafael Santos Borré volvió a la titular del Eintracht Frankfurt: dijo presente en el 1-1 con Bochum

El Eintracht Frankfurt (6º) tropezó en su búsqueda del 'Top 4' y de la clasificación a la próxima Liga de Campeones al no pasar del empate 1-1 en casa ante el Bochum (14º), este viernes en el partido que abrió la 26ª jornada de la Bundesliga. El colombiano Rafael Santos Borré volvió a ser titular con las 'águilas' y no solo eso, pues estuvo los 90 minutos en el terreno de juego. Fueron pocas las chances que tuvo en medio de un partido bastante disputado.

Y eso que el empate fue un mal menor para el Eintracht, que al cuarto de hora tenía el marcador en contra después de que un saque de banda largo del ghanés Christopher Antwi Adjej al área fue rematado por Anthony Losilla, el meta Kevin Trapp desvió el disparo, que fue a parar al japonés Takuma Asano, que no falló y llevó la pelota a la red.

El conjunto local solo consiguió marcar de penalti. Igualó en el minuto 22 después de que Ivan Ordets cometiera una falta dentro del área. El francés Randal Kolo Muani marcó desde los once metros y equilibró el marcador.

Con 41 puntos, el Eintracht se aproxima provisionalmente a cinco puntos del cuarto puesto del Friburgo, que puede aumentar su margen el sábado con su duelo como local ante el Hertha Berlín (16º).

Publicidad

El Bochum consigue este meritorio punto en Fráncfort y sigue con su buena racha, después de haber ganado al Colonia y al RB Leipzig en las dos jornadas anteriores.

El partido estrella del fin de semana en Alemania se disputa el sábado en Múnich: en un 'Klassiker' de capital importancia, el Bayern (2º) recibe al líder Borussia Dortmund (1º).

El equipo de Dortmund llega a ese partido con un punto de ventaja.

Publicidad

En el Bayern debutará su nuevo entrenador, Thomas Tuchel, extécnico precisamente del Borussia Dortmund y que sustituyó recientemente a Julian Nagelsmann.

El presente de Rafael Santos Borré

El delantero colombiano viene de ser figura con la Selección Colombia de mayores luego de marcar el gol de a victoria. Y es que no solo fue el tanto, si no la espectacularidad del mismo, ya que el barranquillero anotó de chilena y se volvió tendencia en el mundo del fútbol. Fue una demostración más de que está a la altura de la 'tricolor' y un mensaje para su DT en el Eintracht Frankfurt, quien no le ha dado la confianza suficiente para ser titular más seguido.