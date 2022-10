Rafael Santos Borré volvió a la titularidad, pero Eintracht cayó goleado 3-0 en su visita al Bochum

Rafael Santos Borré volvió este sábado 8 de octubre a la titularidad con el Eintracht Frankfurt, en Alemania. No obstante, el retorno en el once inicialista para el delantero barranquillero no fue el mejor, ya que su equipo cayó goleado 3-0 por el Bochum, en partido que correspondió a la fecha número nueve de la Bundesliga.

El artillero formado en el Deportivo Cali compartió el frente de ataque en este día con el delantero argentino Lucas Alario, no obstante, ninguno tuvo mayores oportunidades de clara a la portería del Bochum, que hizo un buen despliegue en cancha.

Publicidad

Desde el inicio del compromiso, que se disputó en el estadio Sede Vonovia Ruhrstadion, de Bochum, fue el equipo local el que mandó la 'parada', dominó los ritmos del compromiso y también tuvo las mejores opciones de cara a la portería rival.

Pero los goles y más llegaron en la parte complementaria. A los 63 minutos, Rafael Santos Borré, quien actuó todo el compromiso, tuvo la opción más clara para Eintracht Frankfurt. Recibió en el área la pelota, se giró rápidamente y definió de derecha. El balón dio en el palo y hubo lamento para los de la visita y para el colombiano.

El que sí logró anotar después fue el Bochum por intermedio de Philipp Hofmann, a los 71, y puso a celebrar a todos en las tribunas. Evan N'Dicka, en propia puerta decretó el 2-0 en el marcador a los 87, y Philipp Förster puso cifras definitivas en el marcador.