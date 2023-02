Rafael Santos Borré y el respaldo de su DT en Eintracht Frankfurt, por su compromiso y voluntad

El delantero Rafael Santos Borré es unos de los jugadores de nuestro país que ha llegado a destacarse en el fútbol europeo, sin embargo, en el último tiempo ha sido relegado al banco de suplentes en Eintracht Frankfurt. A pesar de ello, el colombiano expresó hace poco que seguirá luchando por ser titular y esto fue visto de buena manera por parte del técnico Oliver Glasner.

El barranquillero fue noticia el pasado martes luego de marcar un gol en la victoria de las 'águilas' sobre Darmstadt por la Copa de Alemania. Una vez culminó el partido, el departamento de comunicaciones de su propio club lo entrevistó y Borré dejó en evidencia las ganas que tiene de ser titular y de que seguirá preparándose para ello.

"Sé que en los momentos que el equipo me necesite, tengo que estar presente y ser una buena alternativa para el grupo. Ha sido difícil no estar en el once titular, pero estos partidos me sirven para ganar confianza y ritmo, a los que no jugamos en este semestre tan seguido", fueron la palabras del colombiano, tras la buena presentación que hizo con su equipo.

Ahora bien, el eco de sus declaraciones llegaron hasta el estratega Oliver Glasner, quien le dio un espaldarazo al jugador: “Rafael Borré ha demostrado exactamente lo que me ha estado transmitiendo durante semanas”.

Y es que no es para menos, el delantero en ningún momento le reprochó a su DT el hecho de ser suplente y por el contrario reconoció el buen presente de sus compañeros. "Vengo trabajando para ayudar donde me toque. Obviamente es difícil porque los demás están muy bien, a los que les toca estar en Bundesliga y Champions League", dando cuenta de su honestidad a la hora de analizar no solo su desempeño individual sino también el de los demás.

Y es que Borré tendrá que ponerse las pilas para volver a ser inicialista en la liga alemana, puesto que apenas ha sido titular en cuatro de las 18 oportunidades que ha tenido de jugar. A pesar de la poca continuidad, se las ha arreglado para anotar en dos ocasiones.

El próximo reto del Eintracht Frankfurt será este domingo, a las 11:30 a.m., contra el Colonia, por la jornada 20 de la liga alemana. Solo queda esperar que el colombiano siga demostrando sus condiciones y poco a poco vuelva a mostrar ese nivel que le permitió retornar al 'viejo continente', tras su buen paso por River Plate de Argentina.