Rafael Santos Borré y la posibilidad de volver a River Plate: su representante no lo descarta

Rafael Santos Borré ha sido noticia en Alemania y Argentina, luego de conocerse de un posible interés en regresar a River Plate y dejar las toldas del Eintracht Frankfurt.

A pesar de eso no es una ‘operación’ fácil, ya que el delantero barranquillero tiene contrato con el cuadro europeo y de hecho, Markus Krosche, director deportivo del club afirmó hace algunas horas que la idea es que él siga en el equipo , a pesar de que no viene siendo titular y figura.

Aunque en Eintracht Frankfurt mencionan que no “quieren regalarlo”, el deseo del jugador sería buscar nuevamente un lugar en el que sea protagonista. Por eso, el representante de Santos Borré, Martín Araoz, dio una entrevista a ‘TyC Sports’ y dejó varios temas aclarados sobre el futuro del goleador.

“Hay formas de que el jugador no pierda y a River no se le vaya el presupuesto. Charlando con la dirigencia de River hicimos un intento, ellos ofertaron por un préstamo y obviamente la primera respuesta es no pero estamos en eso. En principio no quieren prestarlo pero hay que buscarle la vuelta”, afirmó de entrada.

Seguido a eso, el agente de Rafael Santos Borré aseveró que el delantero se encuentra molesto con la forma en la que perdió su lugar, a pesar de haber sido la figura la temporada anterior, con sus goles clave en la Europa League, título que consiguieron.

“River hace un tiempo sabía la situación incómoda de Rafa, que le están faltando el respeto porque una cosa es no jugar, y otra que lo pongan 3 o 4 minutos. Rafa no se lo merece porque el semestre anterior había logrado un montón de cosas”, agregó sobre el presente que vive el barranquillero, quien perdió su lugar en el onceno inicialista.

Acá más declaraciones del representante de Rafael Santos Borré:

*Hay interés en México, pero el goleador prioriza otros temas

"Es reciente lo de México y se rechazó. Pero esto no es cuestión de dinero, sino de encontrar lo mejor económica y deportivamente. Hay que buscar lo mejor para todos. Esto es día a día, veremos que va a suceder”.

*Rafael Santos Borré y el cariño a River Plate

“Obviamente, siempre cuando suceden estas cosas el jugador es el primero en saberlo. En River tiene un grupo bárbaro y dijo que vamos a intentarlo. Después sucederán un montón de cosas, pero sería un muy buen lugar que Rafa esté acá o en otro lado, pero que juegue”.