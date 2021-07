Rafael Santos Borré y su presentación con Eintracht Frankfurt: “Mostraron mucho interés en mí”

Para Rafael Santos Borré este viernes comenzó oficialmente su historia en el Eintracht Frankfurt, de Alemania, al que llegó procedente desde River Plate. En el jugador de la Selección Colombia se han fincado esperanzas y existe expectativa por su aparición en la famosa Bundesliga.

Y precisamente hace pocos minutos, el atacante atendió una extensa rueda de prensa, en la que dejó en evidencia sus objetivos al regresar al fútbol de Europa, en donde estuvo un corto tiempo en Atlético de Madrid y también en Villarreal, los dos españoles.

De hecho, en eso enfatizó Santos Borré, en lo que será su vuelta al balompié del Viejo Continente, donde tiene una revancha pendiente y espera, con más “madurez”, poder brillar.

“Llegar a River Plate y tener un entrenador como Gallardo, me hizo madurar y llegar de mejor manera a mi segundo paso por Europa. Me gusta encontrarme con compañeros de distintas nacionalidades. Desde que llegué me recibieron muy bien, siempre con una sonrisa. La calidad humana que me demostraron hizo que fichara por este club. Desde el primer momento mostraron mucho interés por mí”, afirmó de entrada en rueda de prensa.

Publicidad



Además, sobre su estado físico para ponerse a las órdenes del entrenador, Oliver Glasner, mencionó que “me mantuve bien físicamente en mis vacaciones para llegar lo mejor posible y que el entrenador cuente conmigo a la brevedad”.

Por último, Rafael Santos Borré se refirió a lo que será reemplazar al que era el goleador del Eintracht Frankfurt, el portugués, Andrés Silva.

“Sé que André Silva hizo un gran trabajo aquí, pero yo vengo a hacer mi camino. Me gusta la idea del entrenador y del club, es algo que me identifica”, finalizó.