Rafael Santos Borré y un momento duro en su carrera: pensó dejar el fútbol estando en Europa

El delantero colombiano, actualmente una de las figuras de River Plate, no pudo brillar de la misma manera en el balompié español y hasta por su cabeza pasó en no seguir jugando, tal y como lo contó su esposa, Ana Caicedo.

Rafael Santos Borré vive su mejor momento como futbolista profesional, militando en River Plate, pero no todo ha sido alegría en su carrera y ha tenido momentos de angustia, más que todo cuando estuvo en Europa, ya que allá jugó en Atlético de Madrid y Villarreal.

Su esposa, Ana Caicedo, quien también es periodista, estuvo en un en vivo en Instagram con una página partidaria del equipo ‘millonario’ y contó sobre cuál fue esa amarga experiencia que tuvo su pareja.

“Cuando estaba en Villarreal y no tenía la oportunidad de jugar, él pensó que el fútbol no era lo suyo y me dijo que se quería volver a Colombia”, señaló en declaraciones recogidas por el diario ‘Olé’.

Sin embargo, su llegada a River Plate lo cambió todo y la confianza que recibió de Marcelo Gallardo, a quien la misma Ana Caicedo elogió y tildó de ser “un gran entrenador y un gran gestionador de grupo humano”.

Por último, en el mismo en vivo, alguien le pidió un saludo a Borré, y el futbolista colombiano apareció y lanzó una frase que dejó tranquilo a los hinchas del cuadro de la ‘banda cruzada’: "Si Dios quiere, hay Rafa para rato”.

