"James Rodríguez es un grande, nos ayudará mucho en Sao Paulo; estamos felices por tenerlo"

James Rodríguez sigue encontrando su mejor versión con Sao Paulo. El colombiano desde su llegada a suelo brasileño se ha mantenido constante y poco a poco va encontrando su lugar en el conjunto 'tricolor' tanto dentro, como fuera de la cancha.

El arribo del volante al club que oficia como local en el estadio de Morumbí ha sido tal, que varios de sus compañeros y hasta históricos del 'Sao' lo han 'bañado' en elogios en varias ocasiones. “James (Rodríguez) es sensacional. Me apasiona como juega. No tengo palabras para describir lo que se siente jugar junto a él. Alguien que usó la número 10 del Real Madrid... Incluso a veces tengo miedo de hablarle”, aseguró Jonathan Calleri, uno de los delanteros y actual estrella del 'tricolor'.

Esta vez, fue Marcio Rafael Ferreira de Souza Cunha, más conocido como Rafinha, quien se despachó entre varias buenas palabras hacia el colombiano. "Lucas (Moura) (Alexandre) Pato y James (Rodríguez), son jugadores de calidad que suman al equipo y teníamos que traer. James es un grande, nos ayudará mucho en Sao Paulo. Felices estamos nosotros los que tenemos a un jugador así", aseguró el defensa.

De hecho, el brasileño fue uno de los que 'facilitó' la llegada del colombiano, brindando información de lo que significa ser jugador del Sao Paulo al volante. “Hemos hablado. Soy su amigo y me preguntó por el club. Pasé la mejor información. Me alegré porque jugamos y triunfamos en Alemania. Es un jugador de clase mundial. Estoy seguro de que no fue difícil para él”, aseguró en su momento Rafinha en declaraciones para 'TNT Sports Brasil'.

James Rodríguez y Rafinha en el Bayern Múnich

Ambos jugadores compartieron plantel y minutos de juego vistiendo la camiseta del Bayern Múnich. Luego que James firmara con el equipo bávaro el 11 de julio de 2017 llegando a préstamo proveniente del Real Madrid por dos temporadas, allí se encontró con el brasileño en donde lograron conquistar dos Bundesliga, dos Supercopas de Alemania y una Copa de Alemania juntos.

Finalmente, la historia dictó que luego de que el colombiano pasara nuevamente por el Real Madrid, Everton, Al-Rayyan y Olympiacos, se volvieran a encontrar en el Sao Paulo, equipo donde ya lograron conquistar, recientemente, la Copa de Brasil.

¿Cuándo vuelve a jugar el Sao Paulo de James Rodríguez y Rafinha?

Sao Paulo jugará de visitante enfrentando al Vasco da Gama en el estadio Sao Januário este sábado 7 de octubre a las 4:30 p.m. (hora de Colombia) por la jornada 26 de la Serie A del Brasileirao, campeonato en donde el 'tricolor' se encuentra en la décima casilla con 34 puntos.