Raúl Loaiza, el colombiano que se hace conocer en Argentina a punta de fútbol

El mediocampista de San Lorenzo, con tres partidos, dejó ver su talento y sus capacidades. Leonardo Ponzio, emblema River Plate, también se sumó a los elogios para el exNacional.

Raúl Loaiza llegó a San Lorenzo, de Argentina, como un completo desconocido. Sin embargo, con tres partidos pudo demostrarle a la prensa y la afición azulgrana porque Jorge Almirón apostó por él.

Tan bien le ha ido en tierras argentinas que hasta recibió elogios del experimentado volante Leonardo Ponzio, emblema de River Plate, quien destacó al exNacional. “Tiene mucho despliegue, recupera y toca rápido”, dijo Ponzio.

“Me mandaron la nota y no lo podía creer. Es muy satisfactorio que un jugador de su trayectoria reconozca mi estilo de juego”, afirmó el nacido en Cartagena.

Este jueves, el diario ‘Olé’ publicó una entrevista con el colombiano en la que resaltan sus capacidades, su rápida adaptación al fútbol de ese país y el reconocimiento de los hinchas del ‘ciclón’.

“La verdad es que pensé que me iba a costar un poco más, pero en estos tres partidos me sentí muy bien. No fue fácil el debut y menos al tratarse de un clásico porque sabía que tenía una responsabilidad muy grande, pero la verdad es que todos me recibieron muy bien y eso ayudó”, aseguró Loaiza.

Contra Independiente de Avellaneda se llevó sus primeros aplausos. “Sí, me di cuenta, sinceramente estoy muy feliz y muy agradecido por eso. De mí el hincha siempre va a tener entrega y trabajo, espero poder mantener este nivel”, indicó.

Por último, el futbolista se refirió al técnico Jorge Almirón, a quien conoció en Nacional y admira su forma de trabajar.

“Es un técnico que vive el fútbol de una manera muy apasionada y siempre dice que quisiera ponerse a jugar otra vez. Todo el tiempo nos está corrigiendo cosas: movimientos, la posición en la cancha... Es muy exigente y hay que estar siempre concentrados al 100%. Creo que el equipo hizo buenos partidos, esperemos que se nos empiecen a dar los resultados”, finalizó.