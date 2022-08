Ray Vanegas recreó el momento en el que un conductor le dijo que jugaba más o menos

Ray Vanegas vive un buen presente en el Sport Recife, de la Serie B, de Brasil. El delantero colombiano fue protagonista en las últimas horas de un particular episodio con un conductor de aplicación de transporte, que resultó además hincha del club en el que milita.

Precisamente para hablar sobre el hecho curioso, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con el protagonista del video, Ray, quien explicó detalladamente a la mesa de panelistas cómo se dio el suceso con el fanático del cuadro brasileño. El suceso fue viral en Brasil.

"Esa noche estaba lloviendo mucho, iba con un buso, tenía gorra y capucha, tuve problemas con el carro y un amigo me pidió un Uber. El conductor me dice que si soy turista, le dije que llevaba acá seis meses y yo le pregunto de qué equipo es hincha y me dice que de Sport Recife. Ahí, empezó a decirme cosas y lo grabé. No pensé que eso se fuera a viralizar de esa forma", dijo de entrada el futbolista que arrancó su carrera profesional en el Independiente Medellín.

Y no paró ahí su relato, ya que agregó de cómo tomó con un humor el tema: "Uno ya está acostumbrado a eso, el señor tampoco lo estaba haciendo de mala fe (le dijo que Ray jugaba más o menos), estaba opinando del fútbol, al final se tomó una foto conmigo y me quité la gorra. Yo le hice el parche, me estaba como ríendo para que no quedara con esa pena. Estaba viendo que en el video estaba muy agraciado y dije: 'voy a subir eso para todo el mundo'".

En medio de la charla también contó de cómo se ha sentido en el club, en el que llegó este 2022 procedente del Deportivo Pasto.

"Muy bien gracias a Dios, ya muy adaptado y consolidado, estoy un poco lejos de casa y de mi familia, pero todo es un propósito, así como lo he venido haciendo y la intención es quedarme un tiempo por acá", continuó el nacido en Sincelejo.

Eso sí, dejó en claro que al principio le costó mucho, ya que el fútbol brasileño es más largo y competitivo, con respecto al balompié de nuestro país.

"Aquí es muy diferente, en los primeros meses fue muy duro, yo vivo solo, a veces hasta lloraba. Acá el fútbol es muy exigente, es más largo que en Colombia y hay varias competiciones", continuó.

Sobre si observa en televisión los goles que marca con el Sport Recife luego de cada juego, Vanegas fue muy simpático al afirmar que "no, realmente no veo televisión porque está en portugués, casi no veo". Y también contó que contra "Ponte Petra hice un gol, uno muy bonito".

Ray Vanegas, atacante do Sport, estava andando de Uber e conversando sobre os jogadores do Leão, sem que o condutor do veículo soubesse quem ele é. Eis que o motorista fala que acha Ray um jogador “razoável”: pic.twitter.com/OCumeGtd9m — Central da Ilha (@CentralDaIlha_) August 22, 2022