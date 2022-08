Rayo Vallecano asegura que no son ciertas las acusaciones de Iván Mauricio Arboleda

"Me trataron como un delincuente". Esas palabras las mencionó la semana pasada el arquero Iván Mauricio Arboleda , quien calificó de esa manera el modo en que ha transcurrido su tiempo en el equipo de España, en el que también juega Radamel Falcao García.

Pero ante la resonancia que tuvo dicha declaración, en las últimas horas el club español emitió un comunicado de prensa, en el que desmiente esa y otras aseveraciones del futbolista de nuestro país.

"Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D, niega categóricamente las alegaciones vertidas por el jugador Iván Mauricio Arboleda en su comunicado de fecha 26 de agosto de 2022 y rechaza frontalmente la terminación contractual instada con fecha 22 de agosto de 2022. El Club ha solicitado al Sr.Arboleda que reconsidere su resolución contractual injustificada y dé cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales con el Club", se leyó en uno de los apartados de la nota oficial.

Además de eso, se agregó a renglón seguido que "de persistir en su incumplimiento, deberá hacer frente a las sanciones deportivas y al pago de las indemnizaciones pactadas en todos y cada uno de los contratos tanto con Club Atlético Newell's Old Boys como con esta entidad, incluyendo el abono de la cláusula de rescisión dispuesta en su contrato laboral".

De esa forma, se viene un conflicto entre Iván Mauricio Arboleda y el equipo de la Liga de España, del cual, seguramente, se irán conociendo nuevos detalles con el paso de los días, siempre en busca de conocer la verdad del asunto de alto revuelo.

¿Qué dijo Iván Mauricio Arboleda?

"Al volver a Madrid los dirigentes del Rayo Vallecano me trataron como si fuera un delincuente, me faltaron al respeto y llevo casi dos meses viviendo de mis ahorros. No tuve otra salida que solicitar quedar libre para poder seguir ejerciendo mi profesión deportiva", afirmó el tumaqueño.