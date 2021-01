Realidades distintas: Andres Ibargüen seguiría en América de México, pero Roger Martínez no

Desde hace semanas se dan como un hecho las salidas de Roger Martínez y de Andrés Ibargüen del América de México . Ninguno de los dos colombianos tuvo una buena temporada en el 2020 y dado a eso, la directiva del club 'azulcrema' les buscaría una salida a toda costa.

Aunque las 'Águilas' han recibido interés por parte de otros equipos por ambos atacantes 'cafeteros', ninguno de los ofrecimientos han colmados las pretensiones económicas del cuadro capitalino.

De hecho, el diario 'Récord' afirma que hace unos días estaban en negociaciones con Mazatlán por Ibargüen, y aunque América estaba dispuesto a seguir pagando un poco más del 50% del sueldo del jugador, la operación se terminó cayendo ya que ni así pudieron llegar a un acuerdo salarial.

Ante la imposibilidad de encontrarle equipo a el exjugador de Atlético Nacional, el elenco ahora dirigido por Santiago Solari, estaría contemplando la posibilidad de dejarlo en sus filas a pelear por un puesto, al menos para el primer semestre de 2021.

Todo lo contrario sucede con Roger Martínez, de quien según 'Récord', América quiere librarse de inmediato. Por ahora, el gran problema ha sido su salario de 2 millones de dólares anuales, el cual solo un equipo como las 'Águilas' está en la posibilidad de pagarlo en México.

Sin embargo, desde la directiva 'azulcrema' no descartan que no se presente una oferta atractiva por el delantero cartagenero en este mercado de transferencias y si ello ocurre, aún así Martínez no sería tenido en cuenta para jugar este año en el equipo.