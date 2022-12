Recuerdos del primer gol de Falcao García: “Él era un niño, hasta le quedaba grande el uniforme”

Así lo manifestó Hernán Pacheco, quien era el DT de Lanceros Fair Play, club en el que en 2000 ‘el Tigre’ anotó su primer gol como profesional, apenas con 14 años, y contra Cóndor.

Ya han pasado 20 años desde el tanto marcado en el estadio Olímpico del Sol, de Sogamoso. Allí, Falcao García se impuso a los defensores rivales, cabeceó y mandó el balón al fondo de la red al minuto 74.

La celebración fue a rabiar. Solamente tenía 14 años y el entrenador Hernán Pacheco fue testigo de su bautismo de gol y así lo rememoró en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

* Aquel 23 de abril del 2000

“Me siento orgulloso por hacer parte de la historia del mejor delantero de las selecciones Colombia. Fue un gol donde todos nos alegramos porque era el niño, el consentido, era el chico al que se le apostaban muchas cosas y Falcao fue el que jugador diferente, porque a pesar de sus 14 añitos pudo marcar. A él hasta le quedaba grande el uniforme”.

* Los recuerdos del pequeño Falcao

“La primera anécdota antes el gol es cuando debuta a los 13 años, en 1999, en la Dimayor había una regla en la que debían jugar dos menores, uno de los menores se lesionó, el otro también se lesionó; llamé a Falcao le dije que iba a entrar, calentó y llegó con su botellita y me dijo listo profe. De entrada le pegaron, fue contra el Pereira. Al final un periodista me entrevista y me pregunta por qué metía a un niño, le respondí que el fútbol no es de edad, es de condiciones. Años después, cuando volví a Boyacá, me dijeron que les buscara a otro Falcao”.

* La acción del gol

“En el 2000 ya es titular. Él jugaba con el argentino Edgar Yrusta, el argentino se la baja y él llega y de cabeza anota su gol, creo que le anticipó a Pablo Pachón o a Wilson Gutiérrez, que eran los centrales. Mi asistente era el papá de él, Radamel García. La alegría fue porque todos le echaban agua y celebraban con él en el camerino. Eran muchachos de la iglesia”.

Falcao, 20 años después de su primer gol: el técnico Hernán Pacheco contó detalles del juego * Celebración en familia

“Radamel García le exigía mucho al hijo, el celebró en la línea, se arrodilló en la línea y todos los compañeros le cayeron encima; de hecho, fue la primera amarilla que le sacaron a él, en el camerino todo fue celebración, y allá fue una bonita celebración entre padre e hijo”.

* Reciente conversación con Falcao

“Fue cuando falleció su padre el año pasado (2019) y allí me dijo, Hernán, yo ahora tengo que ser mejor porque él siempre quiso que yo fuera el mejor y eso voy a intentar”.

