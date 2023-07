Reinaldo Rueda ilusiona en Honduras: "Estamos muy contentos con su regreso a la selección"

Reinaldo Rueda se ha convertido en una gran noticia para la gente de Honduras. El experimentado estratega colombiano fue oficializado como el nuevo director técnico de la 'H' y desde ya empezaron a llegar los comentarios a favor para el vallecaucano.

Así las cosas, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con Danilo Tucios, quien estuvo como futbolista en el primer periplo de Reinaldo Rueda al mando de la selección hondureña.

De entrada el otrora jugador y ahora entrenador dejó ver su emoción de la llegada del timonel de 66 años, "para nosotros es una gran alegría, muy contentos con el regreso del profe Rueda al País, de retomar las riendas de la selección nacional nuevamente, después de casi 12 años, después de esa gloriosa clasificación al Mundial. La afición está muy contenta. Nosotros como exjugadores que hizo parte de esa generación con la que fuimos al mundial con el 'profe' ".

Y complementó, "estamos muy contentos con el retorno de él porque lo conocemos como ser humano, y luego sabemos la capacidad que tiene como entrenador. Yo creo que llega en un momento difícil que está viviendo nuestro fútbol en Honduras. La persona más indicada para poder levantar la cara del fútbol hondureño es el profesor Rueda".

Por otro lado, se refirió al paso de Reinaldo Rueda por la 'tricolor', "estuve bastante pendiente de lo que fue la eliminatoria para el Mundial de Qatar, me dolió muchísimo ver a la Selección Colombia como quedó eliminada, por todo lo que se dijo y como se trató al 'profe' Rueda, porque primero lo veo como persona, es un tipazo, un gran entrenador y también sabemos de todos los triunfos que tuvo en estos 12 años que estuvo fuera de Honduras. Sabemos de la capacidad que tiene, no fue tan malo el momento en Colombia, pero el no clasificar al Mundial fue suficiente para que la gente se le vaya encima".

En otra de sus intervenciones se refirió a los cambios que encontrará el vallecaucano en este segundo capítulo al mando de Honduras, "yo creo que el 'profe' se va a encontrar con una generación de futbolistas totalmente diferentes a las que él se encontró en el 2007 cuando llegó por primera vez al país. Él viene a competir contra todas las distracciones, sabemos que hay buenos jugadores, pero se necesita un poco de mano duro y de alguien que sepa manejar el contexto del futbolista actual".

Por último, se mostró optimista con el proceso naciente, "estamos seguros de que con la llegada del 'profe' Rueda todos los malos momentos que estamos viviendo últimamente van a cambiar, sabemos de la capacidad que tiene, cuenta con el apoyo de la afición, los periodistas y de la generación que él tuvo".