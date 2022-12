Reinaldo Rueda: entre el ejercicio, la lectura, los toques de acordeón, ver partidos y el inglés

El entrenador colombiano al servicio de la Selección de Chile relató las actividades que realiza en su casa y en plena cuarentena, por la proliferación del coronavirus.

Reinaldo Rueda le concedió una extensa entrevista al sitio oficial de la Federación de fútbol chileno y contó detalles de lo que hace por estos días, en los que se cuida junto a su esposa ante la aparición del coronavirus.

"Haciendo de todo un poco. Ejercicio, mejorando el inglés, revisando videos, repasando conferencias. Tratando de soltar los dedos para intentar arrancarle notas a mi acordeón, para desgracia de los vecinos (risas). Las primeras semanas veíamos mucha televisión con mi esposa, pero de a poco la hemos ido dejando", indicó Rueda de entrada.

Acá algunos de los apartes más significativos de los temas que tocó Rueda:

*Partidos imperdibles

"Anotemos: Alemania vs. Italia, Brasil vs Inglaterra y la final Brasil vs. Italia en México 70. Un partidazo que no olvido fue la final de 1974 entre Alemania y Holanda. Del 78 también destaco la final: Argentina vs. Holanda. Otro partido que nos marcó a todos fue el Brasil vs Italia de España 82. Recomiendo la semifinal de México 86 entre Argentina y Bélgica. De Italia 90, Argentina vs. Brasil y Alemania vs. Inglaterra. En Francia 98, el Chile vs. Italia".

*Contacto con Colombia

"Día a día, con la familia. Uno se da cuenta que hay mucha gente sufriendo, especialmente la gente con más limitaciones. En Colombia, por el volumen de la población, no es claro si se ha podido evaluar con precisión. Allá hay gente que se abastece y se va a las fincas, al campo. Pero hay otros que viven hacinados y ahí es más complejo".

*Los mejores libros

"Hay un libro que siempre recomiendo. Se llama ‘Bien hecho’, de Ken Blanchard. Por la forma que nos han criado, con críticas, recriminaciones y sin ver lo positivo, tendemos a destacar lo malo, aunque eso sea solo el uno por ciento de nuestras acciones. Este libro aplica para la vida de uno, para la familia, para el trabajo. Se trata de ver lo positivo de la gente. El otro libro que me hace sentir un bendecido de la vida es ‘Pon el cielo a trabajar’, de Jean Slatter. Son dos libros que lo hacen cambiar a uno".