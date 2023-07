Reinaldo Rueda: "Me tomé la libertad de elegir a Honduras, entre muchas posibilidades"

Reinaldo Rueda se convirtió en el nuevo seleccionador de Honduras, luego de que este domingo la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras hiciera oficial la llegada del experimentado estratega colombiano.

De este modo, el entrenador vallecaucano atendió a los medios de comunicación para hablar de la decisión que tomó de retornar al banquillo de la 'H', luego de su exitoso periplo en el 2010, donde alcanzó a llevar a los hondureños al Mundial de Sudáfrica 2010.

De entrada, Reinaldo Rueda se mostró emocionado por este nuevo reto en su carrera, “muy contento por esta nueva posibilidad de orientar ese proceso de la Selección de Honduras y asimilando poco a poco este momento de acordar este proyecto”

A renglón seguido reveló un poco de cómo tomó la decisión, “fue un proceso de varias semanas, no sé, de meses, donde me plantearon la posibilidad de asumir este desafío, lo maduramos, lo pensamos y a último momento son muchos los factores para determinar y decidir venir a Honduras por todo lo que significa esta posibilidad y toda la parte afectiva y lo que conocemos, lo que vivimos... es otro tiempo pero fue importante lo que conocimos de Honduras”.

Y complementó, “creo que fueron meses, primero, de mucha reflexión, meses donde creo que me tomé la libertad de elegir a Honduras de muchas posibilidades y ofrecimientos y en estas últimas semanas y este mes también muy intensa, con muchas tentaciones, pero siempre con la intención de algo que se cristalizó este día”.

“Estaba latente esa posibilidad, en su momento le dije a los directivos que esperáramos a que terminara la Copa Oro para volver a conversar. Es un desafío altísimo por todo lo que significa el momento que está viviendo Honduras, naturalmente el estatus de selección nacional y la parte afectiva por todo lo que vivimos allá”, concluyó el estratega de 66 años.

Por otro lado, comentó las razones que lo motivaron a volver a la Selección de Honduras, “el tema del contrato, pues sabíamos que es un país con otras condiciones diferentes a las que hemos vivimos en los últimos años, pero el proyecto deportivo está por encima de todo. La credibilidad, la convicción y la insistencia de los directivos, con los cuales estoy muy agradecidos, me hicieron que me decidiera y dar el paso de ser seleccionador de Honduras”.

Aquí más declaraciones de Reinaldo Rueda:

*Su primer periplo en la Selección de Honduras

"Se vivieron ciclos muy interesantes con lo que fue la clasificación al 2010 y en 2014, los Olímpicos del 2008 y 2012 y todas las participaciones internacionales de Honduras, creo que en los últimos años no se logró la clasificación ni a Rusia ni a Qatar, pero el pueblo hondureño tiene esa bondad, con todas las dificultades que se tienen, de haber tenido selecciones que van creciendo”.

*Diferencias entre el Reinaldo Rueda que estuvo hace unos años en la Selección de Honduras y el de ahora

“Pienso que se juntan muchos factores. La madurez de los años, las enseñanzas que nos deja el fútbol, los diferentes grupos que orientamos porque tuvimos la posibilidad de estar en otras culturas futbolísticas, en clubes y selecciones”.

*Su arribo a la Selección de Honduras

“La primera semana de agosto llego a Honduras ya para asumir todo lo que es la recta de preparación para ese primer juego del 8 de septiembre. En cuanto a los acompañantes, pues hoy se finalizó todo el cierre del contrato y no he definido nombres porque no quería generar falsas expectativas y no quería proyectar algo que no se había concretado. En estos días evaluaré bien eso”.