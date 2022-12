Reinaldo Rueda recibe ‘espaldarazo’ de uno de los candidatos a la Federación Chilena de Fútbol

El entrenador colombiano fue nombrado en rueda de prensa por Mayne-Nicholls, quien mencionó conocerlo de hace muchos años y reconoció la exitosa trayectoria que ha tenido.

A la expectativa de que se nombre la nueva junta directiva de la Federación Chilena de Fútbol, Reinaldo Rueda no tiene definido su futuro al mando de ‘La Roja’, ya que podría darse la salida de Arturo Salah, actual presidente.

“Depende de si sigue Don Arturo o no, pero ver las condiciones o las situaciones de la parte electoral. Si llegan nuevos directivos y no quieren que siga, lo he dicho varias veces, se me sale de las manos", dijo el colombiano a el diario ‘La Tercera’.

Este jueves, Mayne-Nicholls, candidato a la presidencia de la federación de ese país, atendió a los medios y habló sobre Reinaldo Rueda. “Lo conozco hace más de 20 años, yo le tengo mucho respeto, es un tremendo entrenador y ha hecho un desarrollo de la actividad espectacular, es un tipo estudioso y está preocupado del tema”.

Sobre los resultados del timonel colombiano destacó que “creo que lo que lleva en Chile ha estado haciendo un buen trabajo, es mi opinión, independiente si le ganamos o no a Corea del Sur en un partido. Él ha estado encaminado en un buen trabajo”, concluyó.

