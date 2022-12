Reinaldo Rueda se pronunció: “Si yo vengo a trabajar fútbol y no hay, me tengo que ir” Reinaldo Rueda se pronunció: “Si yo vengo a trabajar fútbol y no hay, me tengo que ir”. El entrenador colombiano al mando de la selección de Chile dio su opinión de la actualidad del país austral y de lo que eso está perjudicando el balompié austral.