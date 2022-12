Reinaldo Rueda: "Si llegan nuevos directivos y no quieren que siga, se me sale de las manos"

El entrenador se refirió a las próximas elecciones que se harán en la Federación chilena de fútbol, en delaraciones reproducidas este jueves por el diario 'La Tercera'.

Reinaldo Rueda es habitual en las páginas deportivas de los principales diarios de Chile, en donde es seleccionador nacional. Este jueves, 'La Tercera' publicó unas declaraciones del entrenador colombiano en las que se refirió al tema de las futuras elecciones en la federación chilena y que podrían desencadenar la salida de Arturo Salah, actual presidente.

Publicidad

“Depende de si sigue Don Arturo o no, pero ver las condiciones o las situaciones de la parte electoral. Si llegan nuevos directivos y no quieren que siga, lo he dicho varias veces, se me sale de las manos", indicó Rueda Rivera.

Vea acá: Alexis García: “Acá los ídolos se caen a pedazos y no reciben lo suficiente para mejorar sus vidas”

Al ser interrogado sobre su futuro, en tal caso de que se dé un viraje en la cúpula dirigencial, el vallecaucano comentó que “hay que pensarlo. Es cuestión de evaluar. No nos podemos adelantar ni hablar de supuestos. Toca esperar que sea lo mejor para el fútbol chileno".

Cabe señalar que en algún momento se llegó a pensar en nuestro país en el nombre de Reinaldo Rueda como sucesor de José Pékerman en la Selección Colombia, aunque es claro que su compromiso actual es con Chile.

Publicidad

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados