Reinaldo Rueda y la letra menuda del contrato que no hace fácil su salida de Chile

Desde Chile están muy atentos del minuto a minuto de las noticias relacionadas con la elección del nuevo técnico de la Selección Colombia , para la que se menciona insistentemente el nombre de Reinaldo Rueda como posible sucesor de Carlos Queiroz .

Y en ese orden de ideas, este domingo el diario 'La Tercera' publicó un artículo en el que se hicieron algunas precisiones del contrato que liga a Rueda Rivera con la Selección de Chile .

"En todo caso, el mismo contrato que impidió a la ANFP (Federación Chilena) destituir al técnico el mes pasado le cubre ahora para que no se lo birlen. “Para el caso que cualquiera de las partes decidiera poner término anticipado al contrato, podrá hacerlo pagándole a la otra la suma única, líquida y total equivalente a USD$ 2.230.000”, se indicó inicialmente.

A renglón seguido se agregó que "y el escrito añade que Rueda solo podría romperlo gratis si es para no entrenar: “En el caso que el trabajador decida poner término anticipado, y permanezca desempleado por un período al menos de 12 meses contados desde la fecha de terminación, se extinguirá su obligación de indemnizar a la ANFP en los términos antes indicados”.

El mismo diario de la ciudad de Santiago contó que el vallecaucano se reunió el viernes pasado con Pablo Milad, presidente de la Federación Chilena, y no se habría tocado el tema relacionado con la posibilidad de llegar al banquillo de Colombia.

Sin embargo, 'La Tercera' dejó en claro que "en la ANFP, sin embargo, por pura coherencia a sus intenciones del mes pasado, están dispuestos a facilitar la salida de Rueda si este lo pidiera. Y hay un punto que sí avala que el técnico tal vez lo intente. No le gusta la figura del director deportivo con plenos poderes que está a punto de cerrar la ANFP. Se espera aún la respuesta del hispano-británico Francis Cagigao, que sigue matizando detalles de su incorporación al cargo. A Rueda no le ha sentado bien saber que va a tener a esa persona por encima, con atribuciones no muy claras".