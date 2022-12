Representante de Edwin Cardona: “No me gusta para nada la forma en la que juega Boca”

Lucas Jaramillo se refirió a la no inclusión del ‘10’ en los convocados para enfrentar a Palmeiras, por Copa Libertadores, y criticó el estilo de juego del DT Guillermo Barros Schelotto.

Edwin Cardona no pasa su mejor momento con Boca Juniors, de Argentina, luego de que el técnico Guillermo Barros Schelotto lo dejara, nuevamente, por fuera de los convocados para el duelo frente a Palmeiras, en Copa Libertadores.

Cabe recordar que el jugador antioqueño debió ver desde la tribuna el compromiso de ida en La Bombonera, donde el equipo 'xeneize' derrotó 2-0 a los brasileños con los tantos de Darío Benedetto.

Sobre esta situación, Lucas Jaramillo, representante de Cardona, dijo que “honestamente, no comprendo o hay algo de fondo que no conozco. Me resulta duro que Edwin ni siquiera esté en la delegación de viaje”, fueron las declaraciones que dio a ‘Fox Sports Argentina’.

Jaramillo, además, criticó la forma de jugar de Boca Juniors y señaló a Schelotto como uno de los principales responsables de esta situación.

“No me gusta para nada, con tantos jugadores, si el equipo juega bien o mal depende del planteamiento táctico del técnico. No lo digo porque esté Edwin o no. No tengo nada contra él, sólo aprecio lo que veo como hincha. Es más, cuando ha jugado Edwin, también han jugado mal. No tiene que ver con Cardona", afirmó.

Sobre el futuro de Cardona Bedoya, dijo que “hay que respetar lo que falta del contrato entre Monterrey y Boca. Yo como representante tengo que tratar de anticiparme a lo que está pasando. Tengo una relación muy fluida con la gente de Boca, pero no me han confirmado que la decisión esté tomada. Yo me entero por lo que leo, por lo que pasó en estos últimos partidos y por la situación económica del país. Estoy esperando a la charla, que la tendremos a mediados de noviembre para definir el futuro de Edwin”.

