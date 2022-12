Reprochable: Carlos Salcedo humilló al colombiano Oswaldo Blanco diciéndole “muerto de hambre”

El defensor mexicano tuvo estos censurables gestos durante el partido de ida de la Concachampions, entre Tigres y Alianza, de El Salvador.

Oswaldo Blanco, delantero colombiano de Alianza, de El Salvador, fue la gran figura durante la victoria de su equipo 2-1 frente al poderoso Tigres, de México; luego de anotar el tanto del triunfo.

Sin embargo, luego del encuentro el atacante ‘cafetero’ denunció actos reprochables por parte del defensor mexicano Carlos Salcedo, quien, según Blanco, lo llamó “muerto de hambre” y lo atacó verbalmente hacía referencia al sueldo que ganaba.

Supimos que Salcedo intentó descolocar a Oswaldo Blanco en el partido llamándole "muerto de hambre" y preguntándole cuánto ganaba. El colombiano lo confirmó a D1 en la zona mixta. Mucha admiración para Blanco que no cayó en su juego y al final fue premiado con un gol. pic.twitter.com/zM7DQmSxHV — 🅰strid Dessyree (@Astridfff) February 20, 2020

"Son cosas extrafutbolísticas, que yo no tengo que contestar. Ellos se ve que tienen muy buenos sueldos, me preguntó por ahí; pero yo no le contesté. Son cosas que pasan, hay jugadores que utilizan eso, pero yo creo en un Dios y él es dueño de la justicia", afirmó el colombiano para el 'Diario1'.

Alianza y Tigres se volverá a ver las caras, en territorio mexicano, el próximo miércoles 26 de febrero. El vencedor de la serie clasificará a los cuartos de final del torneo internacional.

