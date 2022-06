Repudio total: Club Atlético Sarmiento se pronunció tras insultos contra Harrinson Mancilla

Una completa pesadilla fue la que tuvo que vivir Harrinson Mancilla en el partido entre Platense y Club Atlético Sarmiento, en la Copa de la Liga Profesional en Argentina, en una jornada en la que fue víctima de insultos racistas y discriminatorios, por un sector de la hinchada del equipo rival.

Luego del partido, el equipo donde milita el colombiano se pronunció en sus redes sociales oficiales sobre lo sucedido, para darle todo el respaldo al nacido en Puerto Tejada y dejar claro que no están para nada contentos con el accionar de la afición de Platense, en este compromiso.

"La comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Atlético Sarmiento repudiamos los insultos discriminatorios de racismo recibidos por nuestro jugador Harrinson Mancilla en el día de ayer, en el estadio del Club Atlético Platense", indicaron de entrada.

Además, resaltaron: "Si bien fueron unos pocos, estamos convencidos que el deporte y la mayoría de la sociedad han dejado por suerte en el pasado este tipo de agresiones. Nos solidarizamos con nuestro jugador y hacemos fuerza para que este tipo de maltrato no vuelva a ocurrir en ningún ámbito".

La comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Atlético Sarmiento repudiamos los insultos discriminatorios de racismo recibidos por nuestro jugador Harrinson Mancilla en el día de ayer, en el estadio del Club Atlético Platense. pic.twitter.com/ljY5tLeNPo — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) June 27, 2022

Así fue el momento:

Momento repudiable en Vicente López: el momento en que los jugadores de Sarmiento reconocen al hincha de Platense que protagonizó la agresión racista al colombiano Harrinson Mancilla. pic.twitter.com/yHhlmglS8g — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2022

El partido concluyó igualado sin goles, pero eso fue lo menos importante en el encuentro, que al darse por finalizado, el jugador colombiano habló sobre lo sucedido en tierras argentinas, algo que no puede ocurrir de nuevo y contra lo que tanto se lucha hoy en día.

"Desde la platea me gritaron cosas, y eso no se justifica. Mis compañeros vieron la reacción del resto de la gente y también reaccionaron por eso. Me insultaron a mí, pero yo no veo una razón, capaz la euforia del momento los llevó a eso", dijo.

Adicionalmente, el entrenador de Club Atlético Sarmiento, Israel Damonte, también entregó declaraciones sobre lo que tuvo que vivir este domingo su jugador en la cancha.

"Me da vergüenza ajena repetir lo que dijeron, son cosas que gritan los 'boludos', que lamentablemente cada vez son más en este país, y encima es algo que se contagia. Por suerte hubo gente de Platense que le recriminó porque fue algo que escucharon todos. Me parece que hay cosas que ya pasaron, y volver al pasado con cosas así no es algo bueno para la sociedad en general y en especial para los que somos parte de este deporte", aseveró.