¡Respeto por Miguel Ángel Borja! El duro reclamo a Mano Menezes, técnico del Palmeiras

El fin de semana pasado, Mano Menezes, entrenador de los verdes de Brasil, aseguró que el colombiano no era una estrella y dudó de su importancia cuando transferido al club desde Atlético Nacional.

"Quizás Miguel Borja no sea una estrella. A pesar de lo que parece, no tenía una trayectoria tan grande antes de ser contratado por Palmeiras".

Esas fueron algunas de las palabras de Mano Menezes, entrenador del equipo brasileño, en un programa de televisión de 'Espn' para referirse al delantero colombiano, que no ha tenido continuidad, ni es tenido en cuenta para los juegos del Brasileirao.

Este mismo martes, Juan Pablo Pachón, representante del cordobés, publicó un comunicado a la opinión pública, en el que hace claridad en algunos aspectos.

"Debido a las declaraciones en el programa “Bola Da Vez” de la cadena ESPN Brasil por parte del profesor Mano Menezes acerca de mí representado, me veo obligado a producir este comunicado, pues considero irrespetuosas y fuera de lugar sus declaraciones", se leyó de entrada en la misiva firmada por Pachón.

Más adelantó se detalló que "al referirse al paso de Miguel por Atlético Nacional, quiero contarle (a Menezes), que no solo fue Campeón de la Libertadores, también fue goleador de la Copa Suramericana del 2016, a esto se le agrega que marcó 39 goles ese año, y con los 5 goles entre semifinales y final de Libertadores; alcanzó un récord que solo había sido logrado por el Rey Pelé".

El agente del colombiano resaltó que "en el 2018 cuando tuvo un técnico que jugaba un fútbol de ataque, proponedor que tenía como referente a un delantero definidor y de área como lo es Miguel Borja, se convirtió en el único jugador del plantel de Palmeiras en ser convocado al Mundial de Rusia, además de ser el goleador del Torneo Paulista, convirtiéndose en el primer goleador extranjero en la historia de este torneo, pero más importante aún, fue el goleador de la Copa Libertadores (con 9 goles en 12 partidos, y 805 minutos jugados)".

Pachón reconoció que "el 2019 seguramente ha sido uno de los años más difíciles en la carrera de Miguel Angel, pues su bajo rendimiento en el mes de Febrero le costó la titularidad, pero también cabe recordar que después de meses de no ser tenido en cuenta, Miguel volvió a la titularidad los dos partidos de la tercera ronda de Libertadores y no solo marcó gol en cada uno de estos partidos, sino también fue nombrado mejor jugador del partido, pero desafortunadamente para la siguiente ronda y ante los ojos de todo el continente, inexplicablemente no fue tenido en cuenta y nuevamente Palmeiras fue eliminado".

De esa manera, se abre una polémica y un cruce de declaraciones que tiene en la mitad a Borja, quien después de lo sucedido en las últimas horas seguramente cambiará de camiseta para el 2020.

"Le deseo muchos éxitos (a Menezes) pues entiendo que el profesor a pesar de sus 22 años de carrera como Técnico profesional no tiene aún ningún título a nivel Internacional, ni tampoco un Campeonato Brasileirao, ojalá en este paso por Palmeiras logre alguno de estos dos y lleve a Palmeiras a conseguir su tan anhelado tercer título internacional", finalizó.