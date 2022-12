¡Grande, 'Panita'! Juan Guillermo Cuadrado, importante en la clasificación de Juventus a Champions

Aunque la temporada de Juventus estuvo llena de altibajos, Juan Guillermo Cuadrado fue de los pocos jugadores que mantuvo la regularidad, siendo titular indiscutido y aportando goles y asistencias.

Por eso, esta vez no fue la excepción. En la última jornada, donde la 'Vecchia Signora' se jugaba la clasificación a la Uefa Champions League , el colombiano estuvo desde el pitazo inicial.

El rival no representaba gran peligro en el papel. Sin embargo, estar concentrado y no dar ventajas era fundamental. Y es que la 'Juve' no tenía otra alternativa que ganar y esperar.

En los primeros minutos, 'el panita' tuvo un partido tranquilo. El dominio del conjunto dirigido por Andrea Pirlo hizo que tuviera poco trabajo en defensa.

De hecho, sobre el minuto 25, tuvo su primera proyección. Luego de una larga carrera, llegó al fondo, centró con precisión, pero, infortunadamente, el arquero Łukasz Skorupski cerró y evitó que llegara a destino.

A partir de ese momento y con el marcador a su favor, el partido perdió ritmo y con él, Cuadrado no volvió a aparecer tanto. Eso sí, siempre estuvo atento en marca.

Cuando restaban poco menos de cinco minutos para el final, se volvió a animar por la banda derecha y generó una ocasión de peligro clara, pero no terminó en gol.