Revelador dato sobre el increíble momento de Santos Borré, en la Bundesliga: la está 'rompiendo'

6 – Eintracht Frankfurts Rafael Borré war in jeder seiner letzten sechs #Bundesliga-Partien an zumindest einem Tor direkt beteiligt – seit det. Datenerfassung (2004/05) hatte nur Filip Kostic längere solche Serien für die SGE (zweimal 7, zuletzt in der Vorsaison). Unaufhaltbar. pic.twitter.com/IawAgPl4s9