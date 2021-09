Ricardo 'el Gato' Pérez: "Si a James Rodríguez le tiran zapatos en Catar, es sinónimo de algo bueno"

Pocos han sido los jugadores colombianos que han hecho parte de Al-Rayyan, de Catar, el nuevo equipo de James Rodríguez, tras salir del Everton de Inglaterra y por esa razón, en el espacio radial de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Ricardo 'el Gato' Pérez, quien en 2003 defendió los colores del club de Medio Oriente.

¿Cómo fue su experiencia en Al-Rayyan?

"Jugué unos siete partidos, sino me equivoco era liguilla final y me contrataron para esa liguilla, en la cual tuve la fortuna de marcar en casi todos los partidos, hubo uno solo en que no hice y en otro partido hice dos, pero jugué en Al-Rayyan".

¿Cómo son los aficionados del club?

"Son apasionados y cuando usted vea que le 'tiren los zapatos' porque ganaron, eso es un sinónimo muy bueno, así como puedes recibir insultos; cuando ellos están muy alegres te tiran los zapatos al campo, es una forma de celebrar, son muy aficionados, no como Argentina o nuestro país, pero son muy aficionados al fútbol".

¿ Volveremos a saber de James?

"James tiene una ventaja y es que el mundo es globalizado por el internet, no va a tener el problema de estar tan alejado, lo importante es que el va a agarrar ritmo y a coger minutos, y que el profesor Rueda tenga un jugador más disponible".

¿A qué se enfrenta el mediocampista en Catar?

"Lo importante es que se adapte al calor y a las costumbres que son un poco extrañas, porque allá todo se hace en la tarde y los entrenamientos se dan en la noche porque no te hacen entrenar en el calor nunca, entonces sobre esa hora es que se da el último rezo y muchas veces el entreno se para 10 o 15 minutos para que los árabes o musulmanes vayan a orar, entonces que no lo vea como algo que entorpezca su trabajo si no más como una cultura que es mejor respetarla y que se siga enfocando en lo suyo, que es ganar minutos de juego y ganar ritmo, porque lleva más de 4 meses sin disputar un partido profesional, entonces que estas cosas menores las tome como un aprendizaje, creería yo.