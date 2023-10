Richard Ríos disfruta su buen pasar en Palmeiras: "Me ha ido bien y he hecho el trabajo"

Richard Ríos ha encontrado su lugar en territorio brasileño. El actual jugador del Palmeiras se ha ganado de a poco la confianza del técnico Abel Ferreira y aunque ha tenido partidos positivos con el 'verdao' es cauteloso con el sueño del título en el Brasileirao.

Luego que su equipo derrotara 1-0 a Bahía, por la jornada 30 de la Liga de Brasil, el colombiano habló de su presente con el Palmeiras. "Creo que ahora es el momento de celebrar la victoria, ganamos. Tenemos 24 horas para celebrar la victoria. Es una celebración, no voy a hablar de la pelea por el título todavía. Celebraré la victoria", publicó el medio brasileño 'Globo'.

Y es que, tras lesión de Gabriel Menino, Richard Ríos ha sabido acoplarse al once titular del conjunto brasileño, siendo uno de los jugadores con mayor proyección y de gran generación de juego en el campo. Ante esto, el 'cafetero' se pronunció: "Hablando de la lesión de Menino, lamentablemente tuvo esa lesión. No es porque él se fue que yo iba a entrar. Me ha ido bien y he hecho el trabajo. Estoy haciendo lo que me pidió Abel: hacer circular el balón y cerrar como un cinco”, replicó el portal de noticias.

¿Cómo le ha ido a Richard Ríos en Palmeiras?

Publicidad

El jugador colombiano llegó a principios del 2023 al 'verdao', allí ha disputado 45 compromisos, anotado tres goles y asistido en una oportunidad, para un total de 2.014 minutos en cancha.

Hecho que le ha permitido ganarse un espacio en la Selección Colombia. Pues en las presentes Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 ha sumando varios minutos en el conjunto del estratega argentino Néstor Lorenzo: la primera vez fue en el empate 2-2 contra Uruguay y posteriormente en la igualdad 0-0 contra Ecuador.

Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia vs. Uruguay, en Eliminatorias Sudamericanas Federación Colombiana de Fútbol

Por el momento, Palmeiras, tras haber caído en la semifinal de la Copa Libertadores contra Boca Juniors en la tanda del punto penal, se enfoca en quedarse con el trofeo del Brasileirao, ya que, allí, marcha en la segunda posición, detrás de Botafogo, su próximo rival el miércoles 1 de noviembre, a las 7:30 p.m. (hora de Colombia). Partido vital para las aspiraciones del conjunto de Abel Ferreira, quien buscará darle un nuevo trofeo al 'verdao'.

Publicidad

Se espera que Richard Ríos esté desde el pitazo inicial y siga siendo determinante dentro del terreno de juego, donde se ha ganado el cariño los hinchas del conjunto brasileño.