Richard Ríos, el 'micrero' que se destaca en la Sub-20 de Flamengo y que sueña con Nacional

Este joven antioqueño se viene destacando en Brasil con el 'Fla', luego de dejar todo en Colombia para buscar sus sueños. Además, en el poco tiempo ya consiguió cuatro trofeos y jugó en el plantel profesional.

Richard Ríos es un joven talentoso que se abre camino en Brasil y desde agosto de 2019 que fichó por Flamengo Sub-20, tras dejar el futsal, donde hasta integró la Selección Colombia, se propuso en ganarse un puesto y ser figura. Algo que ya logró.

El antioqueño, de 19 años, charló con GolCaracol.com, contó un poco de su trayectoria en ambos deportes, los títulos que ha logrado en pocos meses (Brasileirao, Taca Guanabara, Carioca y Supercopa de Brasil) y hasta de los elogios por parte de la prensa y su técnico Mauricio Souza.

Además, Ríos se refirió a sus características como jugador, siendo un mediocampista que puede cumplir varias funciones en el campo de juego y que hasta ya tuvo oportunidades de jugar en el plantel profesional a principios de este 2020, contra nada más y nada menos que Fluminense y Vasco da Gama, en el Maracaná.

¿Cómo fue su trayectoria en el futsal?

“Yo empecé con 12-13 años a jugar fútbol sala, antes jugaba campo pero muy poco, y a partir de ahí seguí, fui llamado a selecciones Antioquia, después fui con 17 años a Selección Colombia. Seguí en el futsal porque una vez fui a un equipo de fútbol y fui rechazado muchas veces por la estatura, porque era muy bajito”.

¿En qué momento decidió volver a probarse en el fútbol?

“Eso es el sueño de todo jugador, estar en este deporte, siempre me incliné por ese sueño, mi familia luchó por eso. Fue en el 2018 que yo viajé a Brasil con la Selección Colombia y ahí me vieron mis empresarios, estuvimos en contacto después de ese viaje y fuimos hablando mucho y me dieron de la opción de jugar futbol, aunque no se habló de cual equipo. Yo vine a ojo cerrado, dejé todo en Colombia y me vine con una mochila a cumplir el sueño”.

¿Cómo se dio entonces la llegada a Flamengo?

“Antes de viajar tenía miedo de dejar todo y no encontrar nada, venia con susto y solo, acababa de cumplir los 18 años. La empresa envió videos de cómo yo jugaba, los mostraron, ellos vieron eso y cuando yo llegué ya sabían cómo era un molde de lo que yo era como jugador, y dijeron que tenía porte para jugar fútbol y que iba a hacer un test en Flamengo”.

¿En qué posición del campo de juego se desempeña?

“Yo me presenté como segundo volante, me pusieron ahí, después me entrenaron de ‘10’, luego de ‘5’ y luego de extremo. Cuando debuté en la Sub-20 debuté de extremo, y luego ya me consolidé como ‘10’ y ‘8’, aunque no hay una posición fija en el Sub-20”.

¿Cómo toma usted los elogios de su técnico, quien lo tildó de ser “muy inteligente y con mucho talento”, y de la prensa que lo catalogó como una figura?

“Todo fue muy rápido, no tuve como forma de asimilar lo que me decían, el técnico me dio confianza, por ser extranjero y titular, no es normal acá, pero lo bueno es que el entrenador fue jugador de futsal, entonces le gustó mucho por mi manera de jugar y siempre estoy cercano a él, escuchándolo y acatando todo lo que me corrige. Son cosas que se reflejan en el campo, que la verdad pasan, porque me elogian y también me van a criticar, todo eso pasa siempre”.

¿Cuáles son sus objetivos en el fútbol?

“A mí me gustaría volver a Colombia pero será para retirarme, o para otra cosa, porque ya di un paso para salir y no me gustaría regresar aún. Mi objetivo es volver a entrenar, ponernos en ritmo, y primero mi opción es que el técnico de la mayores me vea, que estén pendiente de uno para subir, y si se da la opción bien, estaré feliz, pero si se da la opción de salir a otro equipo y pueda jugar más, tendría que pensarlo bien”.

¿Cómo toma usted el protagonismo y los títulos que ya logró?

“Llegué el año pasado, en mayo, y comencé a jugar como en agosto los torneos. Ya al finalizar el año me di cuenta que gané 4 títulos, que fueron Taca Guanabara, el Carioca, que son los equipos de Rio de Janeiro, el Brasileirao y luego la Recopa para poder ir a la Libertadores y pues tercer puesto en ese último certamen”:

¿En qué equipo le gustaría jugar y cuál le gusta en Colombia?

“En Colombia mi sueño fue jugar en Nacional, por la organización de ese equipo y porque mi familia es hincha, pero el sueño mayor es estar en Europa, independiente del equipo uno busca minutos, aunque pues tampoco se irá a cualquier equipo”.

Acá algunas fotos de Richard Ríos con Flamengo:

Foto: Cortesía / Adriano Fontes

Foto: Cortesía / Adriano Fontes

Foto: Cortesía / Dhavid Normando

Foto: Cortesía / Dhavid Normando