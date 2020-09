Richarlison: "Everton necesitaba un jugador de las cualidades de James Rodríguez, es de calidad"

Desde que se oficializó la llegada de James Rodríguez al Everton, la prensa inglesa no para de señalar la gran sociedad que harían en el frente ataque, el jugador colombiano con el delantero brasileño Richarlison, quien es uno de los talentos jóvenes más prometedores de Europa.

Aunque en el primer partido de Premier League contra Tottenham, el atacante de 23 años falló opciones claras con asistencias de Rodríguez, en entrevista exclusiva con GolCaracol.com, se mostró confiado en que con la ayuda de la calidad de James, va a explotar todo su potencial y espera volver a ser el goleador del Everton en la temporada, cosa que ya consiguió en las dos anteriores campañas.

¿Cómo tomó la noticia de que un jugador de la calidad de James Rodríguez iba a llegar al equipo?

“Fue muy importante la llegada de James. Cuando supe que iba a venir yo me puse muy feliz porque el equipo necesitaba de un jugador de las cualidades de James, eso es bueno siempre y creo que nos va a ayudar mucho en esta temporada. En el primer partido mostró toda la calidad de jugador que es, así como también las otras contrataciones, entonces tiene todo para hacer una muy buena temporada y ayudarnos mucho”.

¿Qué impresiones tiene de James dentro del campo en más de una semana te entrenamiento y con un partido oficial encima?

“Ya vemos las cualidades de él. Intentamos hablar bastante dentro del campo de juego, él y yo ya nos entendemos muy bien yo ya sé para dónde es que él va a enviar el pase, para donde es que yo tengo que ir”.

En el partido contra Tottenham, James le dio un par de asistencias increíbles que usted falló en la definición, la más clara fue un cabezazo suyo después de un centro fenomenal de James. ¿Puede que esos fallos se dieron porque se sorprendió en el momento de la calidad de James? ¿Porque quizá esos centros, con otro jugador no se daban?

“Pienso que faltó un poco de suerte también. Fue un día donde la pelota no quería entrar, yo intente hacer el gol de todas las formas, pero tristemente la bola no quiso entrar. Yo creo que en un próximo juego la suerte va a cambiar y yo voy a poder marcar varios goles. Como ya mencioné, James y yo nos entendemos muy bien dentro del campo, ya sé qué es lo que él va a hacer. Infortunadamente no tuve mucha suerte en este partido pero creo que en los siguientes yo voy a estar haciendo goles”.

Usted es considerado uno de los mejores prospectos jóvenes más prometedores del fútbol. Al ser James un jugador que le va a dar muchas asistencias de gol, ¿Usted va a explotar su potencial más rápidamente?

“Por supuesto, cuando tenemos un jugador de calidad y de alto nivel en nuestro equipo, y uno ve la pelota llegando con la oportunidad para hacer un gol, es lo que todo atacante quiere. Entonces creo que este año tenemos todo para hacer un muy buen campeonato teniendo a James colocándonos en la oportunidad de gol”.

James es un jugador de mucha calidad y que quizá el Everton no tenía antes. En esa medida, ¿Es el equipo el que se tiene que adaptar al juego de él, o James al juego del equipo?

“Pienso que el equipo es un conjunto y todos nos intentamos ayudar entre todos. Pero creo que el último pase debe ser de James porque él es un jugador que tiene un pase y una visión de juego muy bueno. Entonces pienso que el equipo también tiene que jugar para él, porque él es el jugador que va para adelante y coloca a los jugadores en oportunidad de gol. Los mediocampistas deben darle la pelota a James porque tiene un muy buen último pase y por supuesto él sabrá qué hacer con el balón en sus pies”.

¿Cree que ya se está viendo algo del fútbol que pueden dar el Everton o el equipo puede mostrar un fútbol mucho mejor con estos refuerzos?

“Ahora estamos jugando como un gran equipo y la llegada de Carlo Ancelotti ayudó mucho también. Todos los que vieron el juego contra el Tottenham, pudieron observar que jugamos para ganar y esas contrataciones fueron fundamentales para que el equipo pueda jugar de igual a igual contra todos los demás y vamos a buscar todos los títulos posibles en la temporada”.