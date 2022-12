Rinson López, el colombiano que terminó con una tradición de 53 años de un equipo ecuatoriano

El futbolista quien militaba en El Nacional, reconoció que alteró sus documentos cuando comenzó su carrera en ese país y pidió disculpas por el hecho.

Rinson López juega de lateral derecho y fue suspendido por seis meses por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debido a que presentó documentos alterados y siempre se presentó como un jugador ecuatoriano, cuando en realidad era colombiano.

Publicidad

Lea también: James jugó partido de fútbol en Envigado con amigos de la Selección Colombia

Además, López, quien jugaba en El Nacional, puso fin a una tradición de 53 años de ese club, debido a que solo militaban futbolistas de ese país.

"Desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar, había personas que me querían ayudar, pero me ayudaron de la manera incorrecta. Me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta de que podía nacionalizarme tranquilamente", dijo el lateral colombiano.

Vea también: “Reinaldo Rueda se ganó el respeto de todo el plantel de Flamengo”: Gustavo Cuéllar