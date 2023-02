Rivaldo Correa: de lesionarse en Grecia, a querer volver a sonar fuerte en el fútbol peruano

Mientras que se jugaban las fechas finales del Sudamericano Sub-20 de nuestro país, en el fútbol internacional se movieron transferencias. Y no solamente se habló de las más pomposas negociaciones, también de movimientos que tuvieron como protagonistas a nuestros compatriotas. Así, el colombiano Rivaldo Correa, quien fue integrante de la Selección Colombia juvenil en el Sudamericano de 2019, volvió a sonar al haber aceptado una oferta de Comerciantes FC de la Primera B de Perú.

Correa, quien jugó en Águilas Rionegro, Medellín, Leones y Cortuluá, contó su historia reciente en diálogo con Gol Caracol, con una dura lesión actuando en Grecia, el paso ahora al balompié de ascenso de los incas y hasta comparó la situación vivida por Ricardo Caraballo, en la Colombia Sub-20, con la suya hace ya varias temporadas. A sus 23 años, el atacante samario espera relanzar su carrera y volver a sonar fuerte.

¿Qué es de la vida futbolística de Rivaldo Correa, cómo va, por dónde anda ahora?

"Estaba en Grecia, estaba jugado en el Panserraikos, de la segunda división de Grecia, todo estaba saliendo bien, lastimosamente tuve una lesión que me paró mucho tiempo, pero gracias a Dios ya estoy recuperado. Ahora mismo me encuentro en Perú jugando para el Comerciantes FC, de la segunda división".

¿Cómo le fue en Grecia, cuánto tiempo estuvo, cuántos goles hizo?

"Todo iba saliendo súper bien tuve la oportunidad de jugar partido y medio y había marcado, ya llevaba tres goles en ese partido y medio, luego viene la lesión de ligamento cruzado y bueno fueron ocho meses de recuperación, pero ya gracias a Dios estoy recuperado".

¿Cómo fue lesionarse en Grecia, esa recuperación, suponemos que sin familia cerca, sin nadie que apoyara?

"Lastimosamente, fue un entrenamiento, iba a correr, a hacer un cambio de dirección y ahí es donde me lesiono, cuando se me queda la rodilla trancada. Estaba con mi novia en Grecia, fue un momento muy duro, a ella le tocó viajar y a mí esperar. Vine a hacer la recuperación aquí en Colombia, con las fisioterapeutas del Independiente Medellín que me ayudaron demasiado y esto también es gracias a ellas que hoy en día estoy recuperado y estoy bien para volver a jugar".

¿Ahora cómo toma una nueva experiencia, ahora en Perú?

"Feliz con la oportunidad que me dio la vida, ahora estoy en Comerciantes de Perú y contento, feliz, esperar a empezar pretemporada, ya hicimos los exámenes médicos. Y ya de ahí para adelante, que inicie el torneo".

Se fue a Grecia, ahora a Perú. ¿Se siente olvidado por el fútbol colombiano?

"Olvidado, no. Lo que pasa es que el fútbol es de momentos, de altas y bajas y la verdad he tenido que pasar por momentos difíciles como las lesiones, muchas cosas y bueno, creo que me fui a Grecia, el fútbol de la segunda división no se veía en Colombia, luego pasó lo de la lesión, pero la verdad gracias a Dios ya estoy recuperado. Ahora nuevamente es volver a Sudamérica para volver a jugar, para volver a sonar y buscar volver a jugar en el fútbol colombiano, el argentino o donde Dios me lo permita".

¿Cómo maneja ese tema de las lesiones y de estar en ligas en las que no se ve tanto en nuestro país?

"Para mí en algún momento fue muy duro el tema del ligamento cruzado, pero bueno, hay que superar cada obstáculo que le pone la vida a uno, eso le enseña a ser más fuerte cada día. Y bueno, ahora se da la oportunidad de volver a jugar acá en Perú, sabemos que no suena mucho la liga, pero la idea es marcar goles, estar en alto rendimiento que es lo que lo ayuda a uno como futbolista para que otro equipo lo vuelva a coger. Hay que hacer las cosas bien para volver a sonar y regresar a una liga, que se escuche y se vea más en Colombia".

Ahora se jugó el Sudamericano Sub-20, usted fue de Selección Colombia, se sintió criticado al máximo; lo digo porque a un jugador Ricardo Caraballo le pasó esto...

"A veces a uno como jugador se le hace ese tema muy difícil porque juega uno con esa presión y no estamos muy claros en la cancha. Pero creo que esas críticas le enseñan a uno es a ser más fuerte, porque ese es el fútbol: cuando haces las cosas bien todo el mundo te aplaude, pero cuando la haces mal se te viene toda la gente encima. Para mí también fue muy duro, como ahora le pasó a Caraballo y pues lo entiendo. Uno siempre tiene que seguir adelante, creyendo en uno".

¿Rivaldo se sintió estigmatizado en ese Sudamericano de 2019?

"La verdad sí, la sentí un poquito porque de todas maneras se escuchan ofensas, comentarios, pero uno debe aprender de eso, de esas cosas que lo ayudan a uno a ser más fuerte, a ser mejor jugador a creer más en uno porque uno sabe las cualidades. Yo creo que si uno va a una Selección Colombia es porque tiene las cualidades y ha hecho méritos".

Rivaldo Correa, en un juego de la Selección Colombia frente a Argentina. AFP