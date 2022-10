Rivaldo habló de James Rodríguez: "Todavía tiene fútbol para la Champions League"

James Rodríguez , quien observó desde las gradas del estadio Georgios Karaiskakis el partido del Olympiacos frente al Qarabag de la Europa League este jueves, podría reaparecer el fin de semana con su equipo luego de superar molestias físicas.

Y es que recordemos que el volante cucuteño regresó a su club de los partidos de fogueo de la Selección Colombia en su gira por Estados Unidos con dichas molestias, pero al parecer, todo está superado y podría actuar contra el OFI el día domingo 9 de octubre, por la séptima jornada de la Liga de Grecia, a partir de las 8:00 de la mañana, hora de nuestro país. Pero previo al duelo de la Europa League del Olympiacos y en el que perdió 0-3 con el Qarabag, el exastro brasileño Rivaldo tuvo unas palabras para James Rodríguez.

En medio de una entrevista con 'Betfair', el exfutbolista e clubes como el Barcelona, de España, se alegró que de que el número '10' del combinado nacional vaya recuperando poco a poco su nivel.

"Me alegro que vuelva a mostrar su estado de forma cogiendo confianza con la Selección y ahora jugando en un gran club como el Olympiacos. Tendrá la misión de ganar el título griego para llegar a la Champions League, ya que todavía tiene fútbol para jugar en esta competición", dijo de entrada Rivaldo.

Pero sus declaraciones no pararon ahí, pues continuó que "Si no se queda en el club la próxima temporada, entonces creo que buscará otro que compita en la Liga de Campeones porque no hay competición de clubes más bonita que esa”.

Rivaldo conoce de muy buena fuente el trabajo en el Olympiacos, ya que vistió la camiseta del conjunto griego entre 2004 y 2007.

James Rodríguez ha logrado disputar 72 minutos con el cuadro de El Pireo y lo hizo el pasado 18 de septiembre en la derrota frente al Aris Salónica por 2-1 de la quinta jornada.

¿Cómo va el Olympiacos en la Liga de Grecia?

Olympiacos, conjunto en el que milita el volante cucuteño James Rodríguez, se ubica tercero en el campeonato heleno con 11 puntos, 8 unidades menos que el líder Panathinaikos, equipo que es su máximo rival histórico.

¿Cuál es el gran objetivo de James Rodríguez con el Olympiacos?

"Mi objetivo es poder llevar al club a lo más alto, espero poder conseguir títulos. Los objetivos siempre son ganar, soy una persona que le encanta ganar".