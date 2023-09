River Plate, con Miguel Borja desde el minuto 78, empató 1-1 contra Banfield por Copa de la Liga

River Plate jugó mal y apenas empató 1-1 de visita contra el modesto Banfield, que mereció la victoria este domingo en partido de la sexta fecha de la Copa de la Liga de Argentina, a una semana del Superclásico frente a Boca Juniors. Miguel Borja ingresó en el minuto 78 en la 'banda cruzada' en lugar de Salomón Rondón.

Como le suele suceder cada vez que sale del estadio Monumental, River mostró un rendimiento bajo y fue superado en varios momentos por el 'Taladro', que pateó 22 veces al arco y convirtió en figura al arquero Franco Armani, que con varias intervenciones evitó la derrota de su equipo.

El equipo 'millonario' se puso en ventaja a los 23 minutos a través de Pablo Solari, que ni siquiera pateó porque el balón le rebotó al volante tras un despeje fallido e ingresó en el arco.

El esfuerzo de Banfield por llegar al empate tuvo su premio en la segunda parte con un zurdazo potente de Ignacio Rodríguez a los 64, que necesitó la confirmación del VAR para revalidar que la pelota ingresó por completo, tras dar en el travesaño, picar del lado interno y salir de la valla.

River, que apenas ganó uno de sus últimos 14 partidos como visitante, llega con altibajos de cara al Superclásico que disputará el domingo próximo en La Bombonera frente a Boca Juniors, que también atraviesa un momento inseguro, al mismo tiempo que encara las semifinales de la Copa Libertadores frente al Palmeiras desde este jueves.

Más allá de su rendimiento irregular, River está tercero en la Zona A de la Copa de la Liga con 10 puntos, a dos unidades del líder Huracán (12), mientras que Banfield sigue en una posición complicada en la tabla anual del descenso, ubicado en el 24º puesto entre 28 equipos, apenas tres puntos delante de Colón, el que está perdiendo la categoría en este momento.

En Avellaneda, Independiente, uno de los equipos que necesita puntos para no complicarse con el descenso, empató sin goles con Instituto en un final controvertido, en el que el local reclamó dos penales no sancionados por el árbitro Darío Herrera, que anuló una sanción de pena máxima a instancias del VAR.

"No desconfío de ningún árbitro. A veces te perjudican y a veces te favorecen, no veo mala leche (mala fe). Revisé las dos jugadas. Una (jugada), para mí, no es penal, está bien, pero la otra sí. Igual es bueno que nos haya pasado ahora, así puedo ver qué dicen los que afirman que a Independiente lo ayudan. Ya me están cansando", dijo Carlos Tevez, DT de Independiente.

Estudiantes, que llevaba cuatro partidos sin éxitos y estaba de capa caída tras su eliminación en la Copa Sudamericana, reaccionó y volvió a la victoria con un escueto 1-0 como visitante sobre Newell’s, con un formidable tiro libre de José Sosa (57) al ángulo.

El equipo rosarino jugó la última media hora con un jugador menos por la expulsión del delantero uruguayo Guillermo May, que vio la tarjeta roja por una terrible plancha sobre Santiago Núñez.

Además, Tigre y San Lorenzo empataron 0-0, en lo que fue la quinta igualdad en fila para el 'Ciclón', que de todos modos se mantiene en buena posición en la zona de ingreso a la próxima Copa Libertadores.