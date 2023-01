River Plate mira de 'reojo' a Jorge Carrascal, frente a una posible salida del CSKA de Moscú

Después de su paso por River Plate de Argentina , el volante colombiano Jorge Carrascal ha logrado conseguir ese protagonismo y óptimo nivel en el fútbol ruso con el CSKA de Moscú, que, luego de grandes actuaciones, lo llevaron a la selección mayor de Colombia.

Después de adueñarse del once de los ‘armados’, fue cuestión de tiempo para que el cartagenero demostrará todas sus capacidades dentro del terreno de juego, que hoy por hoy lo tienen en la mira de un grande de Brasil y Europa.

En su intención de armar un equipo lo suficientemente fuerte para acabar con la hegemonía de Flamengo en los últimos años por Copa Libertadores y torneos locales, Corinthians apuntó a una contratación estelar, poniendo el ojo en Philippe Coutinho, según informó el diario ‘Sport’.

Sin embargo, su contrato con el Aston Villa de Inglaterra no hace fácil el contexto contractual, por ende, se cambió el enfoque y fueron por Cristiano Ronaldo, ofreciendo un millonario contrato, pero que, económicamente no es igual de fuerte al de Al- Nassr, informó ‘Os Donos Da Bola’.

Frente a ese panorama, Jorge Carrascal terminó siendo uno de los opcionados para arribar a tierras brasileñas, a uno de los grandes del continente, hecho que no sería descartado por el colombiano, que también está en el ojo del Atlético de Madrid.

Lo único cierto, hasta ahora, es que el mismo centrocampista ha sido quien ha abierto la posibilidad de su salida: "No sé si seguiré o me iré; se encargará mi representante. Espero que, cuando finalicen las vacaciones en Rusia (la liga regresa hasta marzo), me diga qué sigue". Además, de expresar su también deseo en una entrevista con 'Primer Tiempo’, siendo esto poco posible en su equipo, por la exclusión que existe debido a la guerra con Ucrania.

De todas maneras, sea cuál sea la decisión o movimiento dentro del mercado, tiene a un ente pendiente de todo lo que suceda a cabalidad: River Plate, ya que como informó el portal argentino ‘Olé’, inicialmente el conjunto ‘millonario’ lo cedió con dos opciones de compra: la primera obligatoria por el 50%, si jugaba la mitad de los partidos en el primer semestre y, la segunda, por un 30% más del pase que tenía plazo hasta diciembre.

Lo que quiere decir, que los dirigidos por Martín Demichelis conserva por lo menos el 20% de la ficha de Jorge Carrascal, con lo que se vería beneficiado económicamente en caso de que se concrete alguna transferencia, bien sea a Brasil o en el fútbol europeo.

Todo dependerá del desarrollo del mercado de fichajes y de la decisión final del volante oriundo del 'Corralito de Piedra', que como ya lo había manifestado anteriormente, no descarta su posibilidad de salir del CSKA de Moscú.