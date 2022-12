No, gracias.

River Plate no jugó contra Tucumán, por la alerta que hubo de COVID-19 de Thomás Gutiérrez River Plate no jugó contra Tucumán, por la alerta que hubo de COVID-19 de Thomás Gutiérrez. ​​​​​​​Así lo confesó el presidente del club ‘millonario’, Rodolfo D’Onofrio, cuando el elenco dirigido por Marcelo Gallardo no se presentó.