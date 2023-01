River Plate se ilusiona con la vuelta de Rafael Santos Borré, informan desde Argentina

Rafael Santos Borré ha sonado con fuerza en este mercado de fichajes, debido a la poca continuidad que ha tenido en el último tiempo con el Eintracht Frankfurt. Primero fue el Tigres, de México, equipo que estaría interesado con hacerse con los servicios del futbolista barranquillero, no obstante, pese a no ser titular, en la escuadra alemana no lo dejarían salir con facilidad. Pero ahora, el que se sumaría a la 'puja' por el exjugador del Deportivo Cali, es River Plate.

Así lo reveló el medio 'TyC Sports', de Argentina en su página web oficial. "River se contactó con Rafael Santos Borré para que vuelva", así tituló el medio anteriormente mencionado.

En la misma publicación resalta que el conjunto 'millonario' "no se retira del mercado de pases y en las últimas horas se contactaron con Rafael Santos Borré para que regrese al club del que se marchó en 2021. El colombiano, que fue goleador de la era de Marcelo Gallardo, se encuentra en el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde no tiene lugar".

Eso sí, admite que no será "nada fácil", pero en la plantilla del conjunto de Núñez sueñan con esa posibilidad.

No obstante, hay un pero, una dificultad informa 'TyC Sports' debido a que Rafael Santos Borré tiene contrato con el conjunto alemán hasta el 2025 y eso se suma que recientemente el Eintracht Frankfurt cambió de director deportivo y tampoco ven con "buenos ojos cederlo". Y a eso, el "futbolista es pretendido por otros clubes que están en condiciones de pagar una cláusula alta" y allí se podría complicar su vuelta a River Plate.

El delantero oriundo de la ciudad de Barranquilla ha perdido protagonismo en Eintracht Frankfurt, tras el arribo del atacante francés y subcampeón del mundo en Qatar 2022, Randal Kolo Muani.

¿Cómo le fue a Rafael Santos Borré en su paso por River Plate?

El artillero colombiano llegó a la 'banda cruzada' en el año 2017 procedente del Atlético de Madrid, de España. En el conjunto argentino, del que se despidió en el 2021, acumuló 149 partidos, convirtió 55 goles y ganó seis títulos, que incluyen dos Copas Argentina (2017 y 2019); dos Supercopa Argentina (2017 y 2019), una Copa Libertadores en el año 2018 y una Recopa Sudamericana, 2019.

¿En qué equipos ha jugado Rafael Santos Borré?

El delantero barranquillero, de 27 años, ha militado en clubes como el Deportivo Cali, Atlético de Madrid y Villarreal, de España; River Plate, de Argentina, y, Eintracht Frankfurt, de Alemania.