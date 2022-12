River Plate ya tendría un plan para convencer a Juan Fernando Quintero y que continúe en el club

Juan Fernando Quintero es uno de los futbolistas colombianos que aún no define su futuro para la próxima temporada; el centrocampista antioqueño no ha podido cerrar su continuidad en River Plate luego de una temporada de altos y bajos en la que su equipo no logró sumar ningún titulo en lo que fue la última temporada de Marcelo Gallardo al frente de la escuadra 'millonaria', luego de firmar uno de los más exitosos ciclos del club y de la historia del fútbol sudamericano.

Precisamente, la salida del entrenador argentino del club de la 'banda cruzada' sería uno de los motivos por los cuales se habla de que el héroe de la final de la Copa Libertadores no seguiría en el balompié argentino al que llegó a comienzo del presente año, procedente del Shenzen FC de la Liga China en condición de préstamo, aunque desde la prensa 'gaucha' se habla de que el nuevo técnico del equipo, el exfutbolista Martín Demichelis, quien se encontraba dirigiendo en el fútbol juvenil de Alemania, lo tendría como una de las fichas importantes de cara a su nueva experiencia al frente del club.

De esta manera, la dirigencia encabezada por el nuevo presidente Jorge Brito, se encuentra en una verdadera carrera contra el tiempo para cerrar la continuidad del '10', ya que la fecha límite para ejercer la opción de compra por el jugador se vence este miércoles 30 de noviembre, ya sea para la compra del 50% del pase, es decir 2 millones de dólares, o por la totalidad del mismo, en 4 millones.

Si el cuadro de Buenos Aires decide hacerse con el pase del jugador de la selección Colombia, pagaría el dinero en dos plazos: el primero de ellos hasta el 31 de julio de 2023 y el segundo finalizando febrero del 2024.

De hecho, el periodista Sebastián Srur, reconocido por estar cercano al club de Núñez, aseguró que las negociaciones para la continuidad del volante se han acelerado en los últimos meses pero aún no se concreta completamente.

La última exhibición de 'Juanfer' se dio en el pasado duelo de la 'tricolor' frente a Paraguay, en medio de un partido amistoso, en el que el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo venció 2-0 a los guaraníes en territorio estadounidense de cara a lo que será el comienzo de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.