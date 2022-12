Roa: “Estoy contento, no había tenido tantos minutos y ahora último me dieron oportunidad”

El mediocampista colombiano de Independiente habló este miércoles con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre el momento que vive en el fútbol argentino, en donde ha vuelto a ser protagonista.

Andrés Felipe Roa fue el autor del primer tanto en el triunfo 3-0 de Independiente sobre Central Córdoba, el pasado domingo, en la última fecha de la Superliga Argentina.

Roa, de 26 años, ha venido encontrando su mejor forma futbolística, gracias a que ha sumado minutos con el conjunto rojo de Avellaneda en los últimos encuentros del campeonato.

Así, el mediocampista colombiano habló este miércoles con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y se refirió al momento que vive en el fútbol argentino, al que llegó en 2018 para jugar con Huracán.

“La verdad, estoy muy contento porque al principio no había tenido tantos minutos y ahora último se me dio la oportunidad y la he venido aprovechando”, aseguró Roa.

“La posición en la que juego es en la que siempre he actuado y es donde me he sentido más cómodo, como enganche, por todos los sectores de la cancha, que bajo a buscar el balón y a terminar la jugada con los delanteros”, agregó.

Sobre el mal momento que ha vivido Independiente, el colombiano manifestó que “venimos de pasar momentos muy duros y nos costaban en los resultados. El partido del domingo lo teníamos que ganar sí o sí. En este juego tuvimos paciencia, porque en otros nos desesperábamos”.

