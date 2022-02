Roberto Firmino: “Sabíamos de la calidad de Luis Díaz y la gran persona que es”

Roberto Firmino habló este viernes, de lo que ha sido la llegada del colombiano Luis Díaz a Liverpool, previo a la final que jugarán los ‘reds’ contra el Chelsea en Wembley este domingo, válido por la Copa de la Liga.

"Sabíamos de su calidad y de la gran persona que es. Es un tipo muy agradable y definitivamente ayudará en muchos juegos esta temporada. Se mostró en el primer juego con una asistencia y metiéndose en el área de manera efectiva, y ganamos el partido. Tenemos grandes expectativas de que realmente ayude al equipo y depende de nosotros ayudarlo a adaptarse", aseguró el brasileño.

‘Bob’, como se le conoce al sudamericano, dio detalles de cómo ha sido la comunicación con el nacido en Barrancas: "Hablamos Portuñol. Hablo un poco de español, no es perfecto, él habla un poco de portugués, así que nos las arreglamos. Ha causado una muy buena primera impresión"

Por último, Firmino aseguró que hay que trabajar duro dentro del plantel, porque la competencia interna es alta, y más, con la llegada del guajiro.

"Tenemos tantos grandes jugadores que han demostrado que pertenecen al once inicial. Es una competencia sana y el técnico decide el once inicial. Respeto su decisión. Siempre quiero estar contribuyendo al equipo jugando primero y pelearé por mi lugar entrenando duro y dando lo mejor de mí. Tengo que seguir haciendo lo que he estado haciendo en los últimos partidos: ayudar con la marca en particular, tácticamente y también con goles. Me exijo mucho. Pienso primero en el equipo y luego en las cosas individuales, el grupo es lo primero", puntualizó.

¿Cuándo juega Luis Díaz con Liverpool?

Luis Díaz y sus compañeros de Liverpool se preparan para la final de la Copa de la Liga del fútbol de Inglaterra frente al Chelsea. Será este domingo 27 de febrero de 2022, a las 11 y 30 de la mañana, hora colombiana.