Rodallega: “Tuve un dolor que me asustó tanto, que pensé que mi carrera terminaba en ese momento”

El delantero colombiano del Denizlispor, de Turquía, atendió este jueves a GolCaracol.com para hablar de la lesión que sufrió y del proceso de recuperación que adelanta.

El pasado 4 de octubre, Hugo Rodallega asustó a más de uno, luego de una aparatosa caída que le produjo una lesión en la rodilla izquierda, durante el partido que el Denizlispor perdió 5-1 frente al Malatyaspor.

Rodallega, de 34 años, cayó al campo, se tomó la rodilla y empezó a quejarse del dolor, hasta que fue atendido por el cuerpo médico de su equipo y luego retirado de la cancha.

Estaremos unas semanas fuera de competencia pero es parte del fútbol de la mano de Dios volveré más fuerte 🙏🏾⚽️💪🏾 pic.twitter.com/bTaVe6dDNm — HUGUITO⚽️#7 (@hugol1120) October 11, 2019



“Fue un momento estúpido, porque íbamos perdiendo con mucha vergüenza, era un partido que pensamos que sería menos complicado, y la impotencia y la frustración me hicieron bajar a defender. Llegué por la espalda de un contrario a robarle la pelota, la robé y en el momento en que lo hago la rodilla se me queda enterrada en el campo, luego el jugador me cae encima y la rodilla se me va hacia la parte de afuera. Tuve un dolor que me asustó tanto, que pensé que mi carrera terminaba en ese momento”, le contó este jueves el vallecaucano a GolCaracol.com.

“La lesión es un poco difícil de explicar, es en la parte exterior del ligamento de la rodilla izquierda, es como una pequeña fisura del hueso y una lesión en el tendón. El doctor me explicó que fueron dos lesiones en una, pero gracias a Dios no es tan grave”, agregó.

Por suerte, para el atacante colombiano un tratamiento que se practicó cuando era un niño pudo haber evitado que la lesión no fuera tan complicada como se pensó en un primer momento.

“El doctor estuvo analizando el caso y me preguntó si en algún momento de mi vida había tomado aminoácidos y le dije que sí, que de niño me aplicaron algunos aminoácidos y sueros que me ayudaban a fortalecer los huesos por un tema de crecimiento. Me dijo que afortunadamente eso pasó porque me ayudó mucho”, afirmó el delantero.

Ahora, el nacido en El Carmelo, Valle del Cauca, trabaja a toda máquina para regresar a las canchas dentro de tres semanas y así poder aportarle al equipo en su lucha por no descender.

“Con el fisioterapeuta empezamos con ultrasonido, algunos masajes y movimientos lentos, pero esta semana ya realizamos trabajos de fuerza, con las bandas elásticas, haciendo algunos movimientos de flexibilidad porque he evolucionado bien”, finalizó.

Rodallega Martínez ha jugado siete partidos de la Superliga de Turquía y ha conseguido dos anotaciones con el Denizlispor en lo que va de la presente temporada.

