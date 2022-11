Rodolfo D’Onofrio: “Colombia tiene para terminar un Mundial ganándolo, los vamos a extrañar”

La leyenda de títulos de Marcelo Gallardo en River Plate, de Argentina, se escribió de la mano y con el apoyo del presidente del último tiempo Rodolfo D’Onofrio, quien no faltó a la cita del Mundial de Qatar 2022. El reconocido directivo apareció en Doha y con una amabilidad que impresionó, atendió una charla con GolCaracol.com. Y ahí, el dirigente argentino llenó de elogios a jugadores colombianos que vistieron la camiseta de la 'banda roja' con prestancia y con títulos como Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré y Juan Pablo Ángel, por solamente mencionar tres nombres.

Con una afinidad familiar con nuestro país y con un evidente aprecio para nuestro fútbol, hasta se animó a dejar una sentencia sobre la Selección Colombia, pese a no haber clasificado a la Copa del Mundo.

“No me cabe ninguna duda, no solo por lo que representan jugando, yo siempre estoy esperando que Colombia termine un Mundial ganándolo, tiene la calidad de jugadores. Algo tendrá que ocurrir, organizarse mejor, de pronto también suerte. Pero tiene todo para hacerlo, jugadores que están en los grandes equipos. Vamos a extrañar la gente colombiana, que son tan cálidos. Es una pena que no podamos estar en la cancha con ellos”, afirmó Rodolfo D’Onofrio a este portal.

Acá más declaraciones de Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River Plate:

*Su cariño por Colombia

“A Colombia la quiero mucho por muchas razones, la madre de mis nietos es colombiana, de Bogotá, y con su familia de allá. Tengo una relación muy linda con los colombianos”.

*Los futbolistas colombianos, queridos en River Plate

“Los jugadores colombianos que han venido siempre a River Plate nos han dado grandes alegrías, tanto desde Juan Pablo Ángel, pasando por Rafael Santos Borré. Juan Fernando Quintero, ni hablar, nos ha dado el gol más glorioso para los riverplatenses, siempre disfrutando de los futbolistas colombianos que tienen una cualidad y virtud muy grande”

*Ilusionado con los equipos sudamericanos en el Mundial Qatar 2022

“Acá estamos en este Mundial con la esperanza que los sudamericanos hagan un gran papel. Ojalá alguno se lleve la Copa del Mundo”.

*Argentina, candidata

“Siempre tenemos expectativa, los Mundiales son bravos, Argentina está entre las candidatas, esperemos pasar la primera zona y luego partido de 90 minutos que depende de cómo se levantan los jugadores”.

*Hay que apoyar a las selecciones sudamericanas

“El momento es siempre, los sudamericanos tienen las cualidades para hacerlo, Ecuador demostró que está capacitado, Uruguay, Brasil, Argentina también lo están. Así que veremos qué pasa cuando estemos jugando”.