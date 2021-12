Rodolfo D'Onofrio recordó cuando Florentino Pérez le dijo: "Juan Fernando Quintero juega mucho"

El 9 de diciembre de 2018 es una fecha inolvidable para River Plate y no es para menos. En aquel entonces y con Juan Fernando Quintero como protagonista al anotar uno de los goles, le ganaron la final de la Copa Libertadores, en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, a su máximo rival, Boca Juniors, imponiéndose 5-3 en el marcador global.

Por eso, aunque ya han pasado tres años, se continúa hablando de ello y conociendo nuevos detalles. En esta ocasión, quien habló fue Rodolfo D'Onofrio, expresidente del club 'millonario'. En una extensa entrevista con 'La Nación', de Argentina, hizo énfasis en cómo vivió el tanto del colombiano, revelando un corto diálogo con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

"Me acuerdo que en el palco tenía sentado a Florentino, al presidente de España, al de la FIFA, al de la Conmebol, estaban todos. Y con Florentino hablábamos que River no podía perder porque estábamos en el campo de juego de Don Alfredo (Di Stéfano). Cuando entra Quintero, le digo: ‘este va a cambiar el partido’", expresó.

Y tenía razón, ya que el gol del mediocampista antioqueño desequilibró todo, en el tiempo extra, para el 2-1 parcial. "De casualidad, lo agarro a 'Juanfer' y le digo: ‘hoy vas a hacer un gol y me vas a dar una gran alegría’. Se me ocurrió y se dio. Y al ratito me dice Florentino: ‘oye, cómo juega este chaval’. Porque empezó a mover los hilos", sentenció.

Estas inéditas declaraciones de Rodolfo D'Onofrio se conocen justo en medio de los rumores que han vinculado a Juan Fernando Quintero con un posible regreso a River Plate, donde supo dejar huella. Eso sí, por ahora, nada es oficial y sigue en el Shenzhen, de China.