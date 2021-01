Roger Martínez anda caído en América de México: un solo gol no hace cambiar su imagen

Roger Martínez quiere cambiar su imagen en México. Tras varias idas y vueltas sobre su futuro en el América, el colombiano viene de marcar en el último triunfo de su equipo y quiere demostrar de una vez por todas su calidad.

Y es que cuando todos se lo imaginaban lejos de las ‘Águilas’, el delantero cartagenero sorprendió al mostrar, una vez más, compromiso y fidelidad al equipo que hoy en día dirige Santiago Solari ; quien ya salió también a elogiarlo.

Sin embargo, a Roger Martínez todavía lo persigue sus actuaciones y polémicas del pasado. Por eso, en México hay varias voces a las que todavía debe convencer.

“Para analizar a un futbolista hay que tomar en cuenta su trayectoria o al menos su etapa en una institución. Roger Martínez con el América en año y medio no ha demostrado que quiere jugar, no la ha metido como hay que meterla, no ha reaccionado como hay que reaccionar, no ha portado el escudo como tiene que portarlo un americanista que tiene que sacrificarse, que tiene que matarse por la institución”, le dijo a ‘Récord’ el exjugador argentino Daniel Brailovksy.

El hoy comunicador y quien supo vestir la camiseta del América de México , afirmó además que “entonces si te vas a al gol que metió y festejarlo como lo festejó, tapándose los oídos por el tema de las criticas ¿No eran merecidas las críticas? ¿Eso es lo que busca? O cuando le preguntan después del partido, porque le preguntaron dos veces y él contesta que él quiere ser feliz jugando. Entonces no por un gol, como dicen “un globo no hace fiesta”, es lo mismo, porque en un año y medio no hizo nada”.

Mientras que el chileno Carlos Reinoso, dijo en el mismo diario que “hizo un buen gol, pero para mí que soy técnico y jugué futbol, se lo come portero porque estaba muy metido en su portería, era una pelota fácil de sacar”.

Y al final, el recordado paraguayo Salvador Cabañas, opinó sobre Roger Martínez que “eso es lo que cada jugador pretende (hacer goles) cuando llega al América porque es una institución grande y cada que un jugador llega tiene que tratar de aportar lo suyo y yo creo que él aportó lo suyo metiendo el gol y sacando el triunfo”.

