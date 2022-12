Roger Martínez desmintió los rumores que lo acercaban al Necaxa, de México

El jugador del Club América habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre su presente en el balompié 'manito'. Además, aprovechó para desestimar versiones de la prensa de ese país que lo ponían afuera de las 'Águilas'.

Roger Martínez, delantero colombiano del América, de México, analizó su actualidad en el fútbol 'azteca'. Tras varias semanas alejado de las canchas, el domingo pasado volvió a romper las redes rivales en la derrota de su escuadra, por 3 a 2, a manos de Toluca.

En primer lugar, habló acerca de lo que ha sido el acosumbrarse a jugar en un nuevo país. "Uno siempre tiene que adaptarse a donde va, pero me ayudó mucho el compartir con compatriotas. En lo futbolístico, me he sentido muy cómodo", aseguró el atacante.

Por otro lado, desmintió versiones de la prensa mexicana que aseguraban que próximamente podría recalar en las filas de Necaxa. "No sé quién habrá dicho eso, pero tengo mi mente puesta en el América. Solo pienso en mi club y nada más", remarcó.

Para cerrar, adimtió que no ha hablado con el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, pero que eso no lo desanima. "No he tenido la oportunidad de estar en contacto con él, pero sé que está muy pendiente de los colombianos en México y eso lo motiva a uno", cerró el delantero.

Roger Martínez volverá 'al ruedo' con América de México el próximo sábado cuando las 'Águilas' reciban a Santos Laguna por la fecha 16 de la Liga MX.

