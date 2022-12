“Roger Martínez dice que Club Estudiantil lo salvó a él porque sus amigos están muertos o presos”

Jesús Ramírez, manager del equipo de la liga de fútbol antioqueña, habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre el presente del delantero cartagenero. Además, contó la difícil infancia del actual jugador del América, de México.

Roger Martínez no ha tenido un buen 2020 pues fue relegado en el América, de México, al no aceptar una oferta del fútbol estadounidense.

El futbolista no ha tenido protagonismo y Jesús Ramírez, manager del Club Estudiantil, habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, del cartagenero, al que tuvo en su equipo cuando apenas comenzaba su carrera en el balompié local.

“Con él charlo poco, pero sí lo hago con sus representantes, que fueron a quienes yo se los envié, hace ocho años, y habló con ellos de los temas de Roger”, señaló ‘Chucho’.

Sobre la difícil infancia de Martínez, contó que “él es fuerte mentalemente, le toco duro cuando fue a Argentina, pero se ha ido fortaleciando, de hecho desde que llegó a Medellín dice que Estudiantil lo salvó a él porque la mitad de sus amigos están muertos y la otra mitad en la cárcel”.

Por último, Jesús Ramírez contó un poco del inconveniente que tuvo el futbolista con los dirigentes del América, de México, y de las ofertas que tuvo en el anterior mercado de transpasos.

“Ahí hay un tema que querían mandarlo a un equipo de Estados Unidos pero él no quería por el proyecto deportivo, aunque para el América era algo significativo económicamente hablando. Había oferta del Génova, pero ellos no ofrecían compra directa de los derechos, y los mexicanos no aceptaron eso. Pero el problema fue más con los dueños y ya luego aceptaron que continuara jugando y más con la crisis que tiene el equipo de delanteros”.