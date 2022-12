Roger Martínez: "En mi familia la tuvimos que remar, muchas veces no había para comer"

El delantero del América de México se confesó en una charla con un portal partidario del Racing de Avellaneda, equipo en el que el colombiano hizo un nombre dentro del fútbol profesional.

Roger Martínez ha hecho una carrera ascendente en el mundo del fútbol profesional. Debutó en Racing de Argentina, fue a China, pasó por Villarreal, de España, y ahora se encuentra en América, de México.

Lea acá: Matías Almeyda y las ofertas que ha rechazado: los millones de Qatar y la opción de Nacional

A sus 24 años, el atacante vive con tranquilidad; pero su infancia y adolescencia no fueron para nada fáciles, tal y como lo relató en una entrevista con 'Racing del alma'.

Acá las confesiones más relevantes de Martínez:

- "De pequeño jugábamos todo el día a la pelota. Hacíamos los arcos con dos piedras y la pelota

estaba hecha de varios pares de medias o cualquier balón que uno se inventaba. Siempre estaba en la calle jugando al fútbol. Llegaba a casa con las uñas rotas y los pies sangrando, pero valía la pena".

- -En mi familia siempre la tuvimos que remar, muchas veces no había para comer. Algún vecino cada tanto nos ayudaba. No comíamos en todo el día y a veces aparecía algo a la hora de cenar. Yo jugaba al fútbol para olvidarme del hambre. No se me iban las ganas, pero me olvidaba por un rato hasta que llegaba la noche".

- "En mi barrio era difícil la cosa. Yo tuve la suerte de irme a jugar a la pelota a una escuela de fútbol de Medellín y logré mudarme allá a los 14 años. Fue un cambio clave para mí. Muchos de mis compañeros de fútbol de la infancia se perdieron en la droga o en la delincuencia".

- "Me fui de vacaciones a Colombia en diciembre del 2013 y me di algunos gustos. Después de tanto tiempo pasando hambre, llegué a mi país y se me fue un poco la mano con la comida. Cuando llegué para realizar la pretemporada con Racing en enero, tenía una molestia en la tibia y algunos kilos de más".

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados