Roger Martínez, en problemas en América: su DT aseguró que no lo tendrá más en cuenta

Miguel Herrera afirmó que el delantero colombiano tiene deseos de marcharse del club y que por esa razón él no contará más con sus servicios en la plantilla, de cara a este 2020.

"No es un mal chavo, no está mal en el grupo, pero me molesta que se quiera ir de una institución buena. Yo lo agarré el torneo pasado y le dije ´entiendo que te quieras ir a Europa, pero rómpela primero aquí´".

Esas fueron las palabras de Miguel Herrera, técnico de América, cuando le indagaron en una entrevista por el colombiano Roger Martínez, quien sonó en los últimos días para marcharse al Génova, de Italia, y antes al Inter de Miami, de la MLS.

"Está entrenando con nosotros al parejo pero no va a ser tomado en cuenta, ya no. El que no quiere estar, no va a estar. Si vienen por él abriremos los brazos y que se vaya", agregó Herrera, en declaraciones reproducidas por 'Bolavip' México.

Con ese panorama, se espera que los próximos días sean determinantes para el cartagenero, que llegó a las 'Aguilas' en 2018 y ha tenido un aceptable rendimiento.

